https://uz.sputniknews.ru/20211024/erdogan-reshil-vyslat-iz-turtsii-poslov-10-stran-prizvavshix-osvobodit-kavalu-21053250.html

Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу

Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу

Осман Кавала – известный турецкий правозащитник. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T12:46+0500

2021-10-24T12:46+0500

2021-10-24T13:01+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов 10 стран за призыв освободить правозащитника Османа Кавалу, передает РИА Новости. Посольства 10 стран – Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к турецким властям освободить Кавалу. Позже в МИД Турции подтвердили вызов послов, а также напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.Официальный представитель госдепартамента США заявил, что в курсе сообщений о намерении Анкары выслать послов ряда стран, в том числе американского, и в этой связи добивается ясности от МИД Турции."Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от Министерства иностранных дел Турции", — сказал РИА Новости высокопоставленный дипломат. Осман Кавала – известный турецкий правозащитник. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в частности, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013-м. Однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале предъявили новое обвинение в попытке принять участие в госперевороте в Турции в июле 2016 года.

https://uz.sputniknews.ru/20161117/Erdogan-kompensiryet-vnutrennie-problemy-4152343.html

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