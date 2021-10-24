Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211024/erdogan-reshil-vyslat-iz-turtsii-poslov-10-stran-prizvavshix-osvobodit-kavalu-21053250.html
Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу
Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:46+0500
2021-10-24T13:01+0500
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
посол сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1358/82/13588248_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_0c5dd0e0ff9fa0d91470cd6d5b662f19.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов 10 стран за призыв освободить правозащитника Османа Кавалу, передает РИА Новости. Посольства 10 стран – Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к турецким властям освободить Кавалу. Позже в МИД Турции подтвердили вызов послов, а также напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.Официальный представитель госдепартамента США заявил, что в курсе сообщений о намерении Анкары выслать послов ряда стран, в том числе американского, и в этой связи добивается ясности от МИД Турции."Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от Министерства иностранных дел Турции", — сказал РИА Новости высокопоставленный дипломат. Осман Кавала – известный турецкий правозащитник. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в частности, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013-м. Однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале предъявили новое обвинение в попытке принять участие в госперевороте в Турции в июле 2016 года.
https://uz.sputniknews.ru/20161117/Erdogan-kompensiryet-vnutrennie-problemy-4152343.html
турция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1358/82/13588248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b1610e9e261c523c08c458c1cd090c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
реджеп тайип эрдоган, турция, посол сша

Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу

12:46 24.10.2021 (обновлено: 13:01 24.10.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов 10 стран за призыв освободить правозащитника Османа Кавалу, передает РИА Новости.
Посольства 10 стран – Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к турецким властям освободить Кавалу. Позже в МИД Турции подтвердили вызов послов, а также напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", — сказал Эрдоган во время трансляции на своей странице в Twitter.

Официальный представитель госдепартамента США заявил, что в курсе сообщений о намерении Анкары выслать послов ряда стран, в том числе американского, и в этой связи добивается ясности от МИД Турции.
"Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от Министерства иностранных дел Турции", — сказал РИА Новости высокопоставленный дипломат.
Владимир Ахмедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2016
Эксперт: Эрдоган компенсирует проблемы внутри Турции внешней политикой
17 ноября 2016, 17:04
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в частности, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013-м. Однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале предъявили новое обвинение в попытке принять участие в госперевороте в Турции в июле 2016 года.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:30Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"
14:33Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
14:33Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео
13:33Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
13:26Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
12:59Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане
12:46Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу
12:44Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
12:42На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето
12:32"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
12:27Шавкат Мирзиёев проголосовал на своем избирательном участке — видео
11:58Явка избирателей на выборах президента Узбекистана
11:55Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов
11:24Все пять кандидатов в президенты Узбекистана проголосовали на выборах
11:11Китай отомстил Западу за свою принцессу
11:11Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
10:56Россия в 2022 году может остаться без урожая
10:34Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
10:25Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
10:12На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ