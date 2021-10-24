https://uz.sputniknews.ru/20211024/grajdanam-ne-vse-ravno-kak-v-uzbekistane-i-za-rubejom-golosuyut-za-prezidenta-21062252.html

Гражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента

Гражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента

Высокая явка избирателей зафиксирована и на участках за границей: в зданиях посольств Узбекистана в России и в Казахстане образовались длинные очереди. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T18:58+0500

2021-10-24T18:58+0500

2021-10-24T19:12+0500

фото

мультимедиа

узбекистан

голосование

избирательные участки

выборы президента

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Голосование за президента в Узбекистане и за рубежом идет полным ходом. Граждане республики, независимо от места своего нахождения, готовы отдать свой голос за самого достойного кандидата на высший государственный пост.Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и почти сразу же наполнились желающими реализовать свой гражданский долг.Высокая явка избирателей зафиксирована и на участках за границей: в зданиях посольств Узбекистана в России и в Казахстане образовались длинные очереди. Молодежь, люди среднего возраста и пожилые — даже несмотря на пасмурную погоду каждый хочет отдать свой голос за лучшего на его взгляд кандидата.На входе в избирательные участники измеряют температуру и при необходимости выдают медицинские маски.

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мультимедиа , узбекистан, голосование, избирательные участки, выборы президента, фото