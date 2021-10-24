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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20211024/grajdanam-ne-vse-ravno-kak-v-uzbekistane-i-za-rubejom-golosuyut-za-prezidenta-21062252.html
Гражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента
Гражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента
Высокая явка избирателей зафиксирована и на участках за границей: в зданиях посольств Узбекистана в России и в Казахстане образовались длинные очереди. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T18:58+0500
2021-10-24T19:12+0500
фото
мультимедиа
узбекистан
голосование
избирательные участки
выборы президента
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Голосование за президента в Узбекистане и за рубежом идет полным ходом. Граждане республики, независимо от места своего нахождения, готовы отдать свой голос за самого достойного кандидата на высший государственный пост.Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и почти сразу же наполнились желающими реализовать свой гражданский долг.Высокая явка избирателей зафиксирована и на участках за границей: в зданиях посольств Узбекистана в России и в Казахстане образовались длинные очереди. Молодежь, люди среднего возраста и пожилые — даже несмотря на пасмурную погоду каждый хочет отдать свой голос за лучшего на его взгляд кандидата.На входе в избирательные участники измеряют температуру и при необходимости выдают медицинские маски.
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мультимедиа , узбекистан, голосование, избирательные участки, выборы президента, фото

Гражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента

18:58 24.10.2021 (обновлено: 19:12 24.10.2021)
Высокая явка избирателей зафиксирована и на участках за границей: в зданиях посольств Узбекистана в России и в Казахстане образовались длинные очереди.
© Sputnik

По данным ЦИК страны, в список избирателей включены 19,86 млн граждан, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.

По данным ЦИК страны, в список избирателей включены 19,86 млн граждан, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков. - Sputnik Узбекистан
1/27
© Sputnik

По данным ЦИК страны, в список избирателей включены 19,86 млн граждан, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.

© Sputnik

Граждане голосуют за наиболее достойного, на их взгляд, кандидата на высший государственный пост.

Граждане голосуют за наиболее достойного, на их взгляд, кандидата на высший государственный пост. - Sputnik Узбекистан
2/27
© Sputnik

Граждане голосуют за наиболее достойного, на их взгляд, кандидата на высший государственный пост.

© Sputnik

Согласно озвученным данным, 104 члена окружных избирательных комиссий и 65 974 члена участковых избирательных комиссий – женщины.

Согласно озвученным данным, 104 члена окружных избирательных комиссий и 65 974 члена участковых избирательных комиссий – женщины. - Sputnik Узбекистан
3/27
© Sputnik

Согласно озвученным данным, 104 члена окружных избирательных комиссий и 65 974 члена участковых избирательных комиссий – женщины.

© Sputnik

В общей сложности, проголосовать на выборах президента смогли почти 11 млн узбекистанок.

В общей сложности, проголосовать на выборах президента смогли почти 11 млн узбекистанок. - Sputnik Узбекистан
4/27
© Sputnik

В общей сложности, проголосовать на выборах президента смогли почти 11 млн узбекистанок.

© Sputnik

Узбекистанцы очень активно голосуют на выборах: только за первый час конституционным правом воспользовались более 2,4 миллиона избирателей (12,3% от списка).

Узбекистанцы очень активно голосуют на выборах: только за первый час конституционным правом воспользовались более 2,4 миллиона избирателей (12,3% от списка). - Sputnik Узбекистан
5/27
© Sputnik

Узбекистанцы очень активно голосуют на выборах: только за первый час конституционным правом воспользовались более 2,4 миллиона избирателей (12,3% от списка).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Свою гражданскую позицию изъявил и действующий президент страны Шавкат Мирзиёев. На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.

Свою гражданскую позицию изъявил и действующий президент страны Шавкат Мирзиёев. На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей. - Sputnik Узбекистан
6/27
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Свою гражданскую позицию изъявил и действующий президент страны Шавкат Мирзиёев. На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.

На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей. - Sputnik Узбекистан
7/27
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Шавкат Мирзиёев голосовал одним из первых на избирательном участке №59 в махалле "Алишер Навои".

Шавкат Мирзиёев голосовал одним из первых на избирательном участке №59 в махалле &quot;Алишер Навои&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/27
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Шавкат Мирзиёев голосовал одним из первых на избирательном участке №59 в махалле "Алишер Навои".

© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат в президенты от демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров проголосовал на выборах главы государства.

Кандидат в президенты от демократической партии &quot;Миллий тикланиш&quot; Алишер Кадыров проголосовал на выборах главы государства. - Sputnik Узбекистан
9/27
© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат в президенты от демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров проголосовал на выборах главы государства.

© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат от НДПУ Максуда Варисова также отдала свой голос на выборах президента.

Кандидат от НДПУ Максуда Варисова также отдала свой голос на выборах президента. - Sputnik Узбекистан
10/27
© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат от НДПУ Максуда Варисова также отдала свой голос на выборах президента.

© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат в президенты от партии "Адолат" Бахром Абдухалимов с семьей также пришел с утра на избирательный участок.

Кандидат в президенты от партии &quot;Адолат&quot; Бахром Абдухалимов с семьей также пришел с утра на избирательный участок. - Sputnik Узбекистан
11/27
© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат в президенты от партии "Адолат" Бахром Абдухалимов с семьей также пришел с утра на избирательный участок.

© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Нарзулла Обломуродов проголосовал на выборах главы государства.

Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Нарзулла Обломуродов проголосовал на выборах главы государства. - Sputnik Узбекистан
12/27
© Пресс-служба Экологической партии Узбекистана

Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Нарзулла Обломуродов проголосовал на выборах главы государства.

© Sputnik / Абзал Калиев

В 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов, в том числе в Казахстане.

В 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов, в том числе в Казахстане. - Sputnik Узбекистан
13/27
© Sputnik / Абзал Калиев

В 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов, в том числе в Казахстане.

© Sputnik / Абзал Калиев

В Нур-Султане отдать голос кандидата можно в здании посольства Узбекистана в Казахстане по адресу: улица Карасаз, 1.

В Нур-Султане отдать голос кандидата можно в здании посольства Узбекистана в Казахстане по адресу: улица Карасаз, 1. - Sputnik Узбекистан
14/27
© Sputnik / Абзал Калиев

В Нур-Султане отдать голос кандидата можно в здании посольства Узбекистана в Казахстане по адресу: улица Карасаз, 1.

© Дильшода Рахматова

Пресс-центр ЦИК Узбекистана во время президентских выборов. Для освещения важного политического события в республике аккредитованы более 1 600 журналистов из разных стран мира.

Пресс-центр ЦИК Узбекистана во время президентских выборов. Для освещения важного политического события в республике аккредитованы более 1 600 журналистов из разных стран мира. - Sputnik Узбекистан
15/27
© Дильшода Рахматова

Пресс-центр ЦИК Узбекистана во время президентских выборов. Для освещения важного политического события в республике аккредитованы более 1 600 журналистов из разных стран мира.

© Пресс-служба хакимията Кашкадарьинской области

Молодожены голосуют на избирательном участке в Кашкадарьинской области.

Молодожены голосуют на избирательном участке в Кашкадарьинской области. - Sputnik Узбекистан
16/27
© Пресс-служба хакимията Кашкадарьинской области

Молодожены голосуют на избирательном участке в Кашкадарьинской области.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На выборы президента в Узбекистане приходят семьями.

На выборы президента в Узбекистане приходят семьями. - Sputnik Узбекистан
17/27
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На выборы президента в Узбекистане приходят семьями.

© Sputnik

В России избирательные участки организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

В России избирательные участки организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. - Sputnik Узбекистан
18/27
© Sputnik

В России избирательные участки организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

© Sputnik

У входа в здание диппредставительство собралось несколько тысяч человек.

У входа в здание диппредставительство собралось несколько тысяч человек. - Sputnik Узбекистан
19/27
© Sputnik

У входа в здание диппредставительство собралось несколько тысяч человек.

© Sputnik

Для обеспечения безопасности во время выборов, у входа в здание посольства в Москве дежурят сотрудники полиции.

Для обеспечения безопасности во время выборов, у входа в здание посольства в Москве дежурят сотрудники полиции. - Sputnik Узбекистан
20/27
© Sputnik

Для обеспечения безопасности во время выборов, у входа в здание посольства в Москве дежурят сотрудники полиции.

© Sputnik

Граждане готовы простоять в очереди несколько часов чтобы отдать свой голос за достойного кандидата.

Граждане готовы простоять в очереди несколько часов чтобы отдать свой голос за достойного кандидата. - Sputnik Узбекистан
21/27
© Sputnik

Граждане готовы простоять в очереди несколько часов чтобы отдать свой голос за достойного кандидата.

© Sputnik

Чтобы ожидание в очередят было не слишком утомительно, для узбекистанцев организовано горячее питье.

Чтобы ожидание в очередят было не слишком утомительно, для узбекистанцев организовано горячее питье. - Sputnik Узбекистан
22/27
© Sputnik

Чтобы ожидание в очередят было не слишком утомительно, для узбекистанцев организовано горячее питье.

© Sputnik

Следит за порядком на избирательном участке и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Следит за порядком на избирательном участке и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. - Sputnik Узбекистан
23/27
© Sputnik

Следит за порядком на избирательном участке и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

© Sputnik

Находится на территории избирательного участка можно исключительно в медицинской маске.

Находится на территории избирательного участка можно исключительно в медицинской маске. - Sputnik Узбекистан
24/27
© Sputnik

Находится на территории избирательного участка можно исключительно в медицинской маске.

© Sputnik

Подсчет голосов избирателей начнется после 20:00 по московскому времени.

Подсчет голосов избирателей начнется после 20:00 по московскому времени. - Sputnik Узбекистан
25/27
© Sputnik

Подсчет голосов избирателей начнется после 20:00 по московскому времени.

© Sputnik

Работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.

Работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам. - Sputnik Узбекистан
26/27
© Sputnik

Работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.

© Sputnik

Каждый голос имеет значение - в этом уверены все участники выборов.

Каждый голос имеет значение - в этом уверены все участники выборов. - Sputnik Узбекистан
27/27
© Sputnik

Каждый голос имеет значение - в этом уверены все участники выборов.

Голосование за президента в Узбекистане и за рубежом идет полным ходом. Граждане республики, независимо от места своего нахождения, готовы отдать свой голос за самого достойного кандидата на высший государственный пост.
Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и почти сразу же наполнились желающими реализовать свой гражданский долг.
Высокая явка избирателей зафиксирована и на участках за границей: в зданиях посольств Узбекистана в России и в Казахстане образовались длинные очереди. Молодежь, люди среднего возраста и пожилые — даже несмотря на пасмурную погоду каждый хочет отдать свой голос за лучшего на его взгляд кандидата.
На входе в избирательные участники измеряют температуру и при необходимости выдают медицинские маски.
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