Гражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента
По данным ЦИК страны, в список избирателей включены 19,86 млн граждан, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.
По данным ЦИК страны, в список избирателей включены 19,86 млн граждан, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.
Граждане голосуют за наиболее достойного, на их взгляд, кандидата на высший государственный пост.
Граждане голосуют за наиболее достойного, на их взгляд, кандидата на высший государственный пост.
Согласно озвученным данным, 104 члена окружных избирательных комиссий и 65 974 члена участковых избирательных комиссий – женщины.
Согласно озвученным данным, 104 члена окружных избирательных комиссий и 65 974 члена участковых избирательных комиссий – женщины.
В общей сложности, проголосовать на выборах президента смогли почти 11 млн узбекистанок.
В общей сложности, проголосовать на выборах президента смогли почти 11 млн узбекистанок.
Узбекистанцы очень активно голосуют на выборах: только за первый час конституционным правом воспользовались более 2,4 миллиона избирателей (12,3% от списка).
Узбекистанцы очень активно голосуют на выборах: только за первый час конституционным правом воспользовались более 2,4 миллиона избирателей (12,3% от списка).
Свою гражданскую позицию изъявил и действующий президент страны Шавкат Мирзиёев. На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.
Свою гражданскую позицию изъявил и действующий президент страны Шавкат Мирзиёев. На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.
На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.
На избирательный участок кандидат от УзЛиДеП прибыл вместе со своей семьей.
Шавкат Мирзиёев голосовал одним из первых на избирательном участке №59 в махалле "Алишер Навои".
Шавкат Мирзиёев голосовал одним из первых на избирательном участке №59 в махалле "Алишер Навои".
Кандидат в президенты от демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров проголосовал на выборах главы государства.
Кандидат в президенты от демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров проголосовал на выборах главы государства.
Кандидат от НДПУ Максуда Варисова также отдала свой голос на выборах президента.
Кандидат от НДПУ Максуда Варисова также отдала свой голос на выборах президента.
Кандидат в президенты от партии "Адолат" Бахром Абдухалимов с семьей также пришел с утра на избирательный участок.
Кандидат в президенты от партии "Адолат" Бахром Абдухалимов с семьей также пришел с утра на избирательный участок.
Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Нарзулла Обломуродов проголосовал на выборах главы государства.
Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Нарзулла Обломуродов проголосовал на выборах главы государства.
В 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов, в том числе в Казахстане.
В 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов, в том числе в Казахстане.
В Нур-Султане отдать голос кандидата можно в здании посольства Узбекистана в Казахстане по адресу: улица Карасаз, 1.
В Нур-Султане отдать голос кандидата можно в здании посольства Узбекистана в Казахстане по адресу: улица Карасаз, 1.
Пресс-центр ЦИК Узбекистана во время президентских выборов. Для освещения важного политического события в республике аккредитованы более 1 600 журналистов из разных стран мира.
Пресс-центр ЦИК Узбекистана во время президентских выборов. Для освещения важного политического события в республике аккредитованы более 1 600 журналистов из разных стран мира.
Молодожены голосуют на избирательном участке в Кашкадарьинской области.
Молодожены голосуют на избирательном участке в Кашкадарьинской области.
На выборы президента в Узбекистане приходят семьями.
На выборы президента в Узбекистане приходят семьями.
В России избирательные участки организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
В России избирательные участки организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
У входа в здание диппредставительство собралось несколько тысяч человек.
У входа в здание диппредставительство собралось несколько тысяч человек.
Для обеспечения безопасности во время выборов, у входа в здание посольства в Москве дежурят сотрудники полиции.
Для обеспечения безопасности во время выборов, у входа в здание посольства в Москве дежурят сотрудники полиции.
Граждане готовы простоять в очереди несколько часов чтобы отдать свой голос за достойного кандидата.
Граждане готовы простоять в очереди несколько часов чтобы отдать свой голос за достойного кандидата.
Чтобы ожидание в очередят было не слишком утомительно, для узбекистанцев организовано горячее питье.
Чтобы ожидание в очередят было не слишком утомительно, для узбекистанцев организовано горячее питье.
Следит за порядком на избирательном участке и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Следит за порядком на избирательном участке и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Находится на территории избирательного участка можно исключительно в медицинской маске.
Находится на территории избирательного участка можно исключительно в медицинской маске.
Подсчет голосов избирателей начнется после 20:00 по московскому времени.
Подсчет голосов избирателей начнется после 20:00 по московскому времени.
Работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.
Работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.
Каждый голос имеет значение - в этом уверены все участники выборов.
Каждый голос имеет значение - в этом уверены все участники выборов.