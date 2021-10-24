https://uz.sputniknews.ru/20211024/kikboksery-iz-uzbekistana-zavoevali-dve-medali-na-chm-v-italii-21064594.html

Кикбоксеры из Узбекистана завоевали две медали на ЧМ в Италии

Кикбоксеры из Узбекистана завоевали две медали на ЧМ в Италии

Торжественная церемония встречи победителей и участников состязаний состоялась в международном аэропорту Ташкента. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T18:38+0500

2021-10-24T18:38+0500

2021-10-24T18:41+0500

спорт

узбекистанцы

кикбоксинг

медаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21064465_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d6b33b2d038e249e0018b67cdf6696ae.jpg

ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две медали на чемпионате мира по кикбоксингу в итальянском городе Езоло, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. По информации Минспорта, в соревнованиях приняли участие свыше четырех тысяч спортсменов из более чем 50 стран мира.Отмечается, что узбекистанские кикбоксеры завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую.Сегодня, 24 октября, в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония встречи победителей и участников состязаний.

https://uz.sputniknews.ru/20171206/Timur-Muhamedjanov-legenda-kikboxing-7008429.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, кикбоксинг, медаль