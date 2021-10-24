https://uz.sputniknews.ru/20211024/kikboksery-iz-uzbekistana-zavoevali-dve-medali-na-chm-v-italii-21064594.html
Кикбоксеры из Узбекистана завоевали две медали на ЧМ в Италии
Кикбоксеры из Узбекистана завоевали две медали на ЧМ в Италии
Торжественная церемония встречи победителей и участников состязаний состоялась в международном аэропорту Ташкента. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T18:38+0500
2021-10-24T18:38+0500
2021-10-24T18:41+0500
спорт
узбекистанцы
кикбоксинг
медаль
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ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две медали на чемпионате мира по кикбоксингу в итальянском городе Езоло, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. По информации Минспорта, в соревнованиях приняли участие свыше четырех тысяч спортсменов из более чем 50 стран мира.Отмечается, что узбекистанские кикбоксеры завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую.Сегодня, 24 октября, в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония встречи победителей и участников состязаний.
https://uz.sputniknews.ru/20171206/Timur-Muhamedjanov-legenda-kikboxing-7008429.html
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узбекистанцы, кикбоксинг, медаль
Кикбоксеры из Узбекистана завоевали две медали на ЧМ в Италии
18:38 24.10.2021 (обновлено: 18:41 24.10.2021)
Торжественная церемония встречи победителей и участников состязаний состоялась в международном аэропорту Ташкента.
ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik.
Сборная Узбекистана завоевала две медали на чемпионате мира по кикбоксингу в итальянском городе Езоло, сообщает
пресс-служба Министерства туризма и спорта.
По информации Минспорта, в соревнованиях приняли участие свыше четырех тысяч спортсменов из более чем 50 стран мира.
Отмечается, что узбекистанские кикбоксеры завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую.
Сегодня, 24 октября, в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония встречи победителей и участников состязаний.