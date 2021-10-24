https://uz.sputniknews.ru/20211024/predvaritelno-yavka-na-vyborax-v-uzbekistane-sostavila-808-21068782.html

Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%

Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%

Выборы в Узбекистане завершились, голосование продолжается только на избирательных участках за рубежом. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T22:15+0500

2021-10-24T22:15+0500

2021-10-24T22:23+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев озвучил первые итоги по количеству принявших участие в голосовании. По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах президента приняли участие 16 036 914 избирателей.По словам главы ЦИК, минувшие выборы уже можно признать в целом состоявшимися.Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.

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узбекистан, цик узбекистана