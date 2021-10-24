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Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/predvaritelno-yavka-na-vyborax-v-uzbekistane-sostavila-808-21068782.html
Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
Выборы в Узбекистане завершились, голосование продолжается только на избирательных участках за рубежом. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T22:15+0500
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выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев озвучил первые итоги по количеству принявших участие в голосовании. По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах президента приняли участие 16 036 914 избирателей.По словам главы ЦИК, минувшие выборы уже можно признать в целом состоявшимися.Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.
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узбекистан, цик узбекистана

Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%

22:15 24.10.2021 (обновлено: 22:23 24.10.2021)
© Sputnik / Дильшода РахматоваПодсчет голосов
Подсчет голосов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Выборы в Узбекистане завершились, голосование продолжается только на избирательных участках за рубежом.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев озвучил первые итоги по количеству принявших участие в голосовании. По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах президента приняли участие 16 036 914 избирателей.
По словам главы ЦИК, минувшие выборы уже можно признать в целом состоявшимися.
"Сегодняшние выборы президента республики являются одним из самых высоких достижений нашего народа. Это показатель того, что Узбекистан вошел на новый этап демократического развития, что растет политическая активность нашего населения", — отметил Низамходжаев.
© SputnikЯвка избирателей во время выборов на 20:00
Явка избирателей во время выборов на 20:00 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Явка избирателей во время выборов на 20:00
© Sputnik
Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.
Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.
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