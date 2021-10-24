Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
22:15 24.10.2021 (обновлено: 22:23 24.10.2021)
© Sputnik / Дильшода РахматоваПодсчет голосов
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Выборы в Узбекистане завершились, голосование продолжается только на избирательных участках за рубежом.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев озвучил первые итоги по количеству принявших участие в голосовании. По данным на 20.00 по ташкентскому времени в выборах президента приняли участие 16 036 914 избирателей.
По словам главы ЦИК, минувшие выборы уже можно признать в целом состоявшимися.
"Сегодняшние выборы президента республики являются одним из самых высоких достижений нашего народа. Это показатель того, что Узбекистан вошел на новый этап демократического развития, что растет политическая активность нашего населения", — отметил Низамходжаев.
© SputnikЯвка избирателей во время выборов на 20:00
Явка избирателей во время выборов на 20:00
© Sputnik
Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.
Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.