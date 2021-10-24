https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-odnom-iz-populyarnyx-kafe-bishkeka-otravilis-12-chelovek-21063815.html

В одном из популярных кафе Бишкека отравились 12 человек

В одном из популярных кафе Бишкека отравились 12 человек

По словам заведующего отделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Махамата Мурзашева, пациенты ранее употребляли роллы в четырех филиалах "Империи пиццы". 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T18:21+0500

2021-10-24T18:21+0500

2021-10-24T18:23+0500

в мире

кыргызстан

кафе

пищевое отравление

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ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Двенадцать человек отравились в кафе "Империя пиццы" в Бишкеке, передает Sputnuk Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.Отмечается, что инцидент произошел накануне. В период с 23 по 24 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы поступили 12 граждан с признаками пищевого отравления, трое из них — дети."Стационарное лечение получают три женщины, их состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медпомощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии", — информируют в Минздраве КР. По словам заведующего отделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Махамата Мурзашева, пациенты ранее употребляли роллы в четырех филиалах "Империи пиццы". В настоящее время эпидемиологическое расследование проводят специалисты ЦГСЭН.Сотрудники кафе "Империя пиццы" пока никак не прокомментировали ситуацию.

https://uz.sputniknews.ru/20190607/Stala-izvestna-prichina-massovogo-otravleniya-v-Tashkente-11711131.html

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кыргызстан, кафе, пищевое отравление