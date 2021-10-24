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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-sotrudnikov-mvd-nagradyat-pochetnymi-ordenami-i-medalyami--21066949.html
В Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями
В Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями
О награждении работников Министерства внутренних дел республики стало известно из соответствующего указа президента. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T20:18+0500
2021-10-24T20:21+0500
общество
узбекистан
указ
президент
мвд узбекистана
награждение
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана удостоены наград за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности населения, а также в связи с празднованием 30-летия МВД республики. Об этом стало известно из указа президента "О награждении группы сотрудников в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел". Согласно документу, орденом "Мардлик" наградят пятерых работников внутренних дел, орденом "Дўстлик" - двоих сотрудников и орденом "Шон-шараф" II степени - троих человек.Также будут вручены медали "Жасорат" (7), "Содиқ хизматлари учун" (20) и "Шуҳрат" (13). С подробным списком награждаемых можно ознакомиться на сайте президента Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20191128/Sotrudniki-MVD-Uzbekistana-proydut-obuchenie-v-Rossii-12893694.html
https://uz.sputniknews.ru/20200321/Sergey-Lavrov-nagrazhden-ordenom-Dustlik-13728250.html
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узбекистан, указ, президент, мвд узбекистана, награждение

В Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями

20:18 24.10.2021 (обновлено: 20:21 24.10.2021)
© Узбекская диаспора в РФОрден "Дустлик"
Орден Дустлик - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Узбекская диаспора в РФ
О награждении работников Министерства внутренних дел республики стало известно из соответствующего указа президента.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана удостоены наград за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности населения, а также в связи с празднованием 30-летия МВД республики. Об этом стало известно из указа президента "О награждении группы сотрудников в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел".
Сотрудники МВД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2019
Россия
Сотрудники МВД Узбекистана пройдут обучение в России
28 ноября 2019, 12:37
Согласно документу, орденом "Мардлик" наградят пятерых работников внутренних дел, орденом "Дўстлик" - двоих сотрудников и орденом "Шон-шараф" II степени - троих человек.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2020
Политика
Сергей Лавров награжден орденом "Дустлик"
21 марта 2020, 10:44
Также будут вручены медали "Жасорат" (7), "Содиқ хизматлари учун" (20) и "Шуҳрат" (13).
С подробным списком награждаемых можно ознакомиться на сайте президента Узбекистана.
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