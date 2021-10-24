https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-sotrudnikov-mvd-nagradyat-pochetnymi-ordenami-i-medalyami--21066949.html

В Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями

В Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями

О награждении работников Министерства внутренних дел республики стало известно из соответствующего указа президента. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T20:18+0500

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общество

узбекистан

указ

президент

мвд узбекистана

награждение

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана удостоены наград за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности населения, а также в связи с празднованием 30-летия МВД республики. Об этом стало известно из указа президента "О награждении группы сотрудников в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел". Согласно документу, орденом "Мардлик" наградят пятерых работников внутренних дел, орденом "Дўстлик" - двоих сотрудников и орденом "Шон-шараф" II степени - троих человек.Также будут вручены медали "Жасорат" (7), "Содиқ хизматлари учун" (20) и "Шуҳрат" (13). С подробным списком награждаемых можно ознакомиться на сайте президента Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20191128/Sotrudniki-MVD-Uzbekistana-proydut-obuchenie-v-Rossii-12893694.html

https://uz.sputniknews.ru/20200321/Sergey-Lavrov-nagrazhden-ordenom-Dustlik-13728250.html

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