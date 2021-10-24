https://uz.sputniknews.ru/20211024/vse-pyat-kandidatov-v-prezidenty-uzbekistana-progolosovali-na-vyborax-21050368.html

Все пять кандидатов в президенты Узбекистана проголосовали на выборах

Все пять кандидатов в президенты Узбекистана проголосовали на выборах

Претенденты на должность главы государства пришли на голосование с членами своих семей. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T11:24+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Все пять кандидатов на пост президента Узбекистана проголосовали на выборах главы государства.Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Действующий президент Шавкат Мирзиёев, выдвинутый от УзЛиДеП, проголосовал на избирательном участке №59 в махалле имени Алишера Навои Мирзо-Улугбекского района. Мирзиёев пришел выполнить свой гражданский долг не один, а вместе с семьей – женой, дочерьми и их мужьями, сыном, а также внуками.Четыре партии — Экологическая, "Миллий тикланиш", "Адолат", НДПУ — сообщили, что их кандидаты — Нарзулло Обломуродов, Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов и Максуда Варисова — также уже проголосовали на избирательных участках в Ташкенте. Все претенденты на должность главы государства пришли на голосование с членами своих семей.

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