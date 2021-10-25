https://uz.sputniknews.ru/20211025/bekzod-turaboev-zavoeval-serebryanuyu-medal-na-chm-po-dzyudo-sredi-veteranov-21083088.html

Бекзод Турабоев завоевал серебряную медаль на ЧМ по дзюдо среди ветеранов

Бекзод Турабоев завоевал серебряную медаль на ЧМ по дзюдо среди ветеранов

В финальной схватке узбекистанец сразился с португальцем Бруно Силвой и одолел его. Ранее Турабоев обыграл испанца Альвареса, бразильца Барбозу и украинца... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T17:12+0500

2021-10-25T17:12+0500

2021-10-25T17:12+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистанский борец Бехзод Турабоев (-90 кг) стал серебряным призером на чемпионате мира по дзюдо в Лиссабоне, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики. В финальной схватке дзюдоист сразился с португальцем Бруно Силвой и одолел его. Ранее Турабоев обыграл испанца Альвареса, бразильца Барбозу и украинца Кальченко. Таким образом, копилка сборной Узбекистана по дзюдо среди ветеранов пополнилась еще одной серебряной медалью.

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узбекистан, дзюдо