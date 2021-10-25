https://uz.sputniknews.ru/20211025/kaming-aut-v-sovremennike-russkix-zastavili-molchat-21073653.html

Каминг-аут в "Современнике": русских заставили молчать

Каминг-аут в "Современнике": русских заставили молчать

Громкая премьера в "Современнике" — не русская драматургия, но про семью, не рефлексии чеховских сестер, а пьяные признания дам полусвета, не звук лопнувшей... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T11:38+0500

2021-10-25T11:38+0500

2021-10-25T11:38+0500

колумнисты

театр

искусство

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Вас удивляет выбор темы? Для сцены, где вели диалоги сестры Прозоровы, где уходил в вечность "Эшелон", где в "Вечно живых" ставился вопрос нравственного выбора?Тогда вы ничего не знаете о том, что происходит, как говорили раньше, "на театре". На государственном театре, который содержит казна.Роскошные интерьеры фойе (существенный момент — чтобы они понравились важным театралам, тем, кто способен поддержать дарование или отрасль в целом), не менее дизайнерски решенный буфет — и тоже с таким ассортиментом, чтобы соответствовать статусу приглашенных — поклонников сценического искусства.Это два первых звонка, увертюра, так сказать, дающая ноту "ля", чтобы настроиться на восприятие прекрасного.Пьесу Саймон написал 45 лет назад. Драматург он хоть и популярный, но в нем не было никогда ни жесткости, беспощадности и глубины Эдварда Олби ("Кто боится Вирджинии Вульф?"), ни обнаженной и трагической искренности Теннесси Уильямса.Так, крепкий середнячок. Потому и часто ставящийся: особо работы не требует, только разведи мизансцену — и успех в кармане.В этот момент и начинается самое интересное.Итак, что же сейчас, сегодня предлагает государственный московский театр в качестве успешной (и с художественной, и с коммерческой точки зрения, как говорят записные критики) постановки?Это история трех пар: семьями их называть означает это слово нивелировать.Первая пара — лондонская чета полусвета-полубогемы.Она актриса, он — торговец антиквариатом. В женской роли Марина Неелова, в роли ее супруга — продюсер Ярмольник.Роскошный наряд героини, которую зовут Диана, — по эскизам художника по костюмам Ярмольник тоже. Оксаны Ярмольник.Бесконечно долгий обмен репликами, в котором режиссер вообще не обязателен, поскольку Неелова — абсолютный мастер такого рода фехтования.Диалог длится бесконечно долго, чтобы в финале до зрителя дошло, что актриса живет с геем уже много лет.Это ведь невероятно важно для русской сцены и русского театра — муки непонимания у такой вот пары, разве нет?Ну, "Вишневый сад" продан, поэтому все разрешено.Еще одна чета американцев, живущих в том же отеле, но в соседнем номере, отчего-то говорит с нарочитым местечковым еврейским акцентом, хотя у Саймона тема педалирования еврейскости в ее пошлом и вульгарном варианте начисто отсутствует.Тут конфликт другой: вечно верный муж переспал с проституткой. Которую ему "подарил" брат по случаю бар-мицвы уже своего сына.Роль и этого шлемазла (простите мой идиш, но он точно соответствует стилю интермедии) исполняет опять Ярмольник.Таким образом, практически все действие спектакля занимает выяснение отношений людей, бесконечно далеких во времени (пьеса, напомним, 1976-го года), в пространстве (что нам Калифорния — и тогда, и сегодня), в своих рефлексиях от того, что происходит за пределами театральных стен и шире — за пределами Москвы.Однако обойтись без "клюквы а ля рюс" постановщик Александр Жигалкин не пожелал и вместо третьей пары американцев (как у Саймона) он ввел русскую чету.Которая молчит.На протяжении всего действия.На то, что это "русские", нам весьма толсто намекают много раз: она — блондинка в развевающемся полупижамном одеянии, вечно делающая селфи, он — с подчеркнуто выпяченным животом и с выражением лица, которое, как было, видимо, рекомендовано актеру продюсером Ярмольником и постановщиком Жигалкиным, не должно было быть обезображено интеллектом, зато актеру поручили носить пакеты с покупками с важным видом (стоит ли добавлять, что это пакеты исключительно от Louis Vuitton и от Chanel?).Да, и как можно забыть тренировочные костюмы, под которыми надеты футболки с надписью "Gazprom".Ну чтобы все уже поняли, русские — это кретины, не умеющие говорить, но зато надевающие в Калифорнии (в 1976-м году, кстати), патриотические спортивные наряды.Это, без сомнения, сильнейшая метафора, до которой не без труда дошел постановщик и которую — столь же бестрепетно и авторитетно — поддержал продюсер.Итак, в государственном театре, живущем — скажем это еще раз — на деньги из казны, выпущена постановка, в которой один из главных героев — страдающий в паре с женщиной гей, а русские представлены как немые идиоты.А собственно, почему?И речь сейчас не столько о самом "Современнике", сколько о том, с чем, как и с кем русский театр ассоциируется.В любой семье — а страна, культура и традиции есть та же семья, просто в расширительном значении — всегда позором считалась и считается распродажа (чтобы понравиться и прийтись по душе) фамильных драгоценностей.Театр — это та же самая фамильная реликвия.И хотя были ситуации, когда варварски такие реликвии пускали на распродажу, но, как кажется, тот урок и тогда уже был усвоен, а сейчас подобные попытки вроде бы прекратились.Есть во всем этом шабаше антиискусства и антирусскости театрального действа два стойких оловянных солдатика, держащих, как атланты на своих плечах, репутацию нашей театральной школы.Это, без преувеличения, грандиозная Марина Неелова, которая тащит на себе все мыслимые ошибки и глупости, от которых на постановке нет живого места, а еще музыка безмерно одаренного Александра Гершмана.Эти два человека и дают тот звук, пусть и лопнувшей, но струны, которая, может, и дарует нам всем когда-нибудь небо в алмазах.А может, и нет…Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210706/muj-sobchak-potratil-kazennye-dengi-na-transgendera-19558119.html

https://uz.sputniknews.ru/20210922/russkie-kupili-u-frantsii-po-deshevke-van-goga-i-gogena-20599815.html

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2021

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

театр, искусство