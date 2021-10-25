https://uz.sputniknews.ru/20211025/kitayskiy-tiktok-dobavil-5-sekundnye-pauzy-i-prizyvy-otorvatsya-ot-telefona-21071202.html

Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона

Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона

Эти меры призваны снизить количество времени, которое пользователи тратят на "сидение" в соцсети. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T09:57+0500

2021-10-25T09:57+0500

2021-10-25T09:57+0500

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В сервис коротких видео Douyin — китайский аналог TikTok — добавили нововведения, призванные снизить зависимость пользователей от соцсетей.Об этом пишет газета South China Morning Post.Теперь в приложении появятся обязательные пятисекундные паузы, если пользователь проводит в нем слишком много времени.Это не первое подобное нововведение, призванное бороться с виртуальной зависимостью.В сентябре в Douyin появился "молодежный режим" — пользователям до 14 лет разрешили пользоваться приложением только до 40 минут в день и запретили смотреть видео ночью.Напомним, что платформа TikTok недоступна в Китае, однако у местных пользователей есть аналог Douyin, который появился в 2016 году. Сейчас соцсетью пользуются более 600 миллионов китайцев.Интересно, что у приложения такой же логотип, интерфейс, как у TikTok. Это неудивительно, ведь владелец один — компания ByteDance.

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китай, соцсети, tiktok