https://uz.sputniknews.ru/20211025/kitayskiy-tiktok-dobavil-5-sekundnye-pauzy-i-prizyvy-otorvatsya-ot-telefona-21071202.html
Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона
Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона
Эти меры призваны снизить количество времени, которое пользователи тратят на "сидение" в соцсети. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T09:57+0500
2021-10-25T09:57+0500
2021-10-25T09:57+0500
в мире
китай
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tiktok
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В сервис коротких видео Douyin — китайский аналог TikTok — добавили нововведения, призванные снизить зависимость пользователей от соцсетей.Об этом пишет газета South China Morning Post.Теперь в приложении появятся обязательные пятисекундные паузы, если пользователь проводит в нем слишком много времени.Это не первое подобное нововведение, призванное бороться с виртуальной зависимостью.В сентябре в Douyin появился "молодежный режим" — пользователям до 14 лет разрешили пользоваться приложением только до 40 минут в день и запретили смотреть видео ночью.Напомним, что платформа TikTok недоступна в Китае, однако у местных пользователей есть аналог Douyin, который появился в 2016 году. Сейчас соцсетью пользуются более 600 миллионов китайцев.Интересно, что у приложения такой же логотип, интерфейс, как у TikTok. Это неудивительно, ведь владелец один — компания ByteDance.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, соцсети, tiktok
Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона
Эти меры призваны снизить количество времени, которое пользователи тратят на "сидение" в соцсети.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В сервис коротких видео Douyin — китайский аналог TikTok — добавили нововведения, призванные снизить зависимость пользователей от соцсетей.
Об этом пишет
газета South China Morning Post.
Теперь в приложении появятся обязательные пятисекундные паузы, если пользователь проводит в нем слишком много времени.
Социальная сеть также начнет показывать короткие видео с призывами оторваться от смартфона. "Положи смартфон", "Ложись спать" и "Завтра на работу" — все эти фразы нельзя будет закрыть или промотать.
Это не первое подобное нововведение, призванное бороться с виртуальной зависимостью.
В сентябре в Douyin появился "молодежный режим" — пользователям до 14 лет разрешили пользоваться приложением только до 40 минут в день и запретили смотреть видео ночью.
Напомним, что платформа TikTok недоступна в Китае, однако у местных пользователей есть аналог Douyin, который появился в 2016 году. Сейчас соцсетью пользуются более 600 миллионов китайцев.
Интересно, что у приложения такой же логотип, интерфейс, как у TikTok. Это неудивительно, ведь владелец один — компания ByteDance.