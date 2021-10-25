https://uz.sputniknews.ru/20211025/kto-stal-prezidentom-uzbekistana-predvaritelnye-itogi-21082545.html

Кто стал президентом Узбекистана: предварительные итоги

Кто стал президентом Узбекистана: предварительные итоги

По данным ЦИК республики, действующий глава государства Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% и уверенно победил в первом туре. Окончательные результаты, согласно... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T17:03+0500

2021-10-25T17:03+0500

2021-10-25T17:45+0500

инфографика

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президентские выборы в узбекистане

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Согласно озвученной статистике, всего в выборах приняли участие 80,4% избирателей. Первое место с большим отрывом занял Шавкат Мирзиёев — 80,1% голосов, на втором месте кандидат от НДПУ Максуда Ворисова — 6,6%, а замыкает тройку лидеров представитель "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров — 5,5%.Экологическая партия во главе с Нарзулло Обломуродовым завершает президентскую гонку на четвертом месте — 4,1%, Бахром Абдухалимов замыкает список участников с результатом 3,4% голосов.Всего в выборах приняли участие более 16,2 миллиона узбекистанцев. Подробнее смотрите в нашей инфографике.

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мультимедиа , президентские выборы в узбекистане, инфографика