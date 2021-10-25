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Кто стал президентом Узбекистана: предварительные итоги
Кто стал президентом Узбекистана: предварительные итоги
По данным ЦИК республики, действующий глава государства Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% и уверенно победил в первом туре. Окончательные результаты, согласно... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T17:03+0500
2021-10-25T17:45+0500
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президентские выборы в узбекистане
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Согласно озвученной статистике, всего в выборах приняли участие 80,4% избирателей. Первое место с большим отрывом занял Шавкат Мирзиёев — 80,1% голосов, на втором месте кандидат от НДПУ Максуда Ворисова — 6,6%, а замыкает тройку лидеров представитель "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров — 5,5%.Экологическая партия во главе с Нарзулло Обломуродовым завершает президентскую гонку на четвертом месте — 4,1%, Бахром Абдухалимов замыкает список участников с результатом 3,4% голосов.Всего в выборах приняли участие более 16,2 миллиона узбекистанцев. Подробнее смотрите в нашей инфографике.
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мультимедиа , президентские выборы в узбекистане, инфографика

Кто стал президентом Узбекистана: предварительные итоги

17:03 25.10.2021 (обновлено: 17:45 25.10.2021)
По данным ЦИК республики, действующий глава государства Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% и уверенно победил в первом туре. Окончательные результаты, согласно законодательству, должны обнародовать до 3 ноября.
Итоги президентских выборов деск - Sputnik Узбекистан
Итоги президентских выборов деск - Sputnik Узбекистан
Согласно озвученной статистике, всего в выборах приняли участие 80,4% избирателей. Первое место с большим отрывом занял Шавкат Мирзиёев — 80,1% голосов, на втором месте кандидат от НДПУ Максуда Ворисова — 6,6%, а замыкает тройку лидеров представитель "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров — 5,5%.
Экологическая партия во главе с Нарзулло Обломуродовым завершает президентскую гонку на четвертом месте — 4,1%, Бахром Абдухалимов замыкает список участников с результатом 3,4% голосов.
Всего в выборах приняли участие более 16,2 миллиона узбекистанцев.
Подробнее смотрите в нашей инфографике.
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