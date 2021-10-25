Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-sudane-proizoshla-popytka-gosudarstvennyy-perevorot---xronologiya-sobytiy-21077758.html
В Судане произошла попытка государственного переворота - хронология событий
В Судане произошла попытка государственного переворота - хронология событий
По сообщению министерства информации Судана, военные взяли под контроль здание радио и телевидения в Омдурмане, втором по величине городе в стране. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T13:45+0500
2021-10-25T13:50+0500
в мире
протесты
южный судан
госпереворот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21077637_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f7a08b809fea6bd14e2db5e0595d7a0.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Несколько дней назад в столице Судана - Хартуме и других крупных городах страны начались массовые протесты. Люди требуют передачи власти от военных гражданскому правительству, они перекрыли улицы и жгут покрышки.В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана.Под домашний арест помещен премьер-министр Абдалла Хамдок и ряд других членов правительства Судана, передает РИА Новости. На этом фоне в ряде районов суданской столицы Хартума отключили Интернет, военные перекрыли мосты в городе. Оппозиционное военным властям Судана “Объединение профсоюзов” выпустило заявление, в котором призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту".В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
южный судан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21077637_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3793953adc303f2cd9602d31dbd0b4bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
протесты, южный судан, госпереворот

В Судане произошла попытка государственного переворота - хронология событий

13:45 25.10.2021 (обновлено: 13:50 25.10.2021)
© AFP / -В Судане произошла попытка государственного переворота
В Судане произошла попытка государственного переворота - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© AFP / -
По сообщению министерства информации Судана, военные взяли под контроль здание радио и телевидения в Омдурмане, втором по величине городе в стране.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Несколько дней назад в столице Судана - Хартуме и других крупных городах страны начались массовые протесты. Люди требуют передачи власти от военных гражданскому правительству, они перекрыли улицы и жгут покрышки.
© AFP / -В Судане произошла попытка государственного переворота
В Судане произошла попытка государственного переворота - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
В Судане произошла попытка государственного переворота
© AFP / -
В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана.
Под домашний арест помещен премьер-министр Абдалла Хамдок и ряд других членов правительства Судана, передает РИА Новости. На этом фоне в ряде районов суданской столицы Хартума отключили Интернет, военные перекрыли мосты в городе. Оппозиционное военным властям Судана “Объединение профсоюзов” выпустило заявление, в котором призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту".
© AFPВ Судане произошла попытка государственного переворота
В Судане произошла попытка государственного переворота - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
В Судане произошла попытка государственного переворота
© AFP
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
© AFP / -В Судане произошла попытка государственного переворота
В Судане произошла попытка государственного переворота - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
В Судане произошла попытка государственного переворота
© AFP / -
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:52Молдова придумала, как не платить России за газ
14:27Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах
13:45В Судане произошла попытка государственного переворота - хронология событий
12:43Узбекистан проведет "антикоррупционный анализ" своих законов
12:22В России задержали мигрантов, находящихся в международном розыске
11:52В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане
11:38Каминг-аут в "Современнике": русских заставили молчать
11:10ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
10:57"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель
10:36Лебедев указал на недочеты при голосовании в Узбекистане, но они не критичны
10:12В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
09:57Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона
09:21СМИ Италии оценили мощь топливно-энергетического комплекса Узбекистана
08:50Курсантам при МВД и ГТК выдадут военный билет после первого курса
08:25Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео
ВчераНаблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка
ВчераПредварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
ВчераРоссийский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
ВчераЕсть интересные особенности: наблюдатели СНГ оценили ход голосования в Узбекистане
ВчераНебывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан