https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-sudane-proizoshla-popytka-gosudarstvennyy-perevorot---xronologiya-sobytiy-21077758.html

В Судане произошла попытка государственного переворота - хронология событий

В Судане произошла попытка государственного переворота - хронология событий

По сообщению министерства информации Судана, военные взяли под контроль здание радио и телевидения в Омдурмане, втором по величине городе в стране. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T13:45+0500

2021-10-25T13:45+0500

2021-10-25T13:50+0500

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протесты

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госпереворот

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Несколько дней назад в столице Судана - Хартуме и других крупных городах страны начались массовые протесты. Люди требуют передачи власти от военных гражданскому правительству, они перекрыли улицы и жгут покрышки.В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана.Под домашний арест помещен премьер-министр Абдалла Хамдок и ряд других членов правительства Судана, передает РИА Новости. На этом фоне в ряде районов суданской столицы Хартума отключили Интернет, военные перекрыли мосты в городе. Оппозиционное военным властям Судана “Объединение профсоюзов” выпустило заявление, в котором призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту".В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

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протесты, южный судан, госпереворот