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Гигант посреди пустыни: как работает Кандымский ГПК в Узбекистане — эксклюзивные фото
Гигант посреди пустыни: как работает Кандымский ГПК в Узбекистане — эксклюзивные фото
Газоперерабатывающий комплекс компаний "ЛУКОЙЛ" и "Узбекнефтегаз" запущен в апреле 2018 года. За годы своего существования ГПК стал передовой производственной... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа

Гигант посреди пустыни: как работает Кандымский ГПК в Узбекистане — эксклюзивные фото

12:04 26.10.2021
Газоперерабатывающий комплекс компаний "ЛУКОЙЛ" и "Узбекнефтегаз" запущен в апреле 2018 года. За годы своего существования ГПК стал передовой производственной площадкой. Смотрите в нашей фотоленте эксклюзивные кадры, сделанные на территории завода.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кандымский ГПК начал свою работу в апреле 2018 года.

Кандымский ГПК начал свою работу в апреле 2018 года. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кандымский ГПК начал свою работу в апреле 2018 года.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Комплекс расположился в западной части Бухарской области.

Комплекс расположился в западной части Бухарской области. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Комплекс расположился в западной части Бухарской области.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Церемония открытия ГПК прошла в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном.

Церемония открытия ГПК прошла в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Церемония открытия ГПК прошла в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Ежегодно предприятие выдает свыше восьми миллиардов кубов газа.

Ежегодно предприятие выдает свыше восьми миллиардов кубов газа. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Ежегодно предприятие выдает свыше восьми миллиардов кубов газа.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Также Кандымский ГПК производит почти полмиллиона тонн технической серы.

Также Кандымский ГПК производит почти полмиллиона тонн технической серы. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Также Кандымский ГПК производит почти полмиллиона тонн технической серы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Этот гигант вырос посреди пустыни при суровых условиях.

Этот гигант вырос посреди пустыни при суровых условиях. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Этот гигант вырос посреди пустыни при суровых условиях.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Летом температура воздуха в регионе поднимается выше 40 градусов, а зимой опускается до минус 20.

Летом температура воздуха в регионе поднимается выше 40 градусов, а зимой опускается до минус 20. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Летом температура воздуха в регионе поднимается выше 40 градусов, а зимой опускается до минус 20.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На предприятии установлены аппараты воздушного охлаждения из-за пустынной местности.

На предприятии установлены аппараты воздушного охлаждения из-за пустынной местности. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На предприятии установлены аппараты воздушного охлаждения из-за пустынной местности.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Данное шарообразное сооружение предназначено для сбора неочищенного конденсата, в котором присутствуют сероводород и вода.

Данное шарообразное сооружение предназначено для сбора неочищенного конденсата, в котором присутствуют сероводород и вода. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Данное шарообразное сооружение предназначено для сбора неочищенного конденсата, в котором присутствуют сероводород и вода.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки.

Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Все процессы на предприятии автоматизированы и выведены на пульт управления.

Все процессы на предприятии автоматизированы и выведены на пульт управления. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Все процессы на предприятии автоматизированы и выведены на пульт управления.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов

На территории ГПК присутствует только персонал, который проводит техническое обслуживание оборудования.

На территории ГПК присутствует только персонал, который проводит техническое обслуживание оборудования. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

На территории ГПК присутствует только персонал, который проводит техническое обслуживание оборудования.

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