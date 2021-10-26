Гигант посреди пустыни: как работает Кандымский ГПК в Узбекистане — эксклюзивные фото

Кандымский ГПК начал свою работу в апреле 2018 года.
Кандымский ГПК начал свою работу в апреле 2018 года.
Комплекс расположился в западной части Бухарской области.
Комплекс расположился в западной части Бухарской области.
Церемония открытия ГПК прошла в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном.
Церемония открытия ГПК прошла в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном.
Ежегодно предприятие выдает свыше восьми миллиардов кубов газа.
Ежегодно предприятие выдает свыше восьми миллиардов кубов газа.
Также Кандымский ГПК производит почти полмиллиона тонн технической серы.
Также Кандымский ГПК производит почти полмиллиона тонн технической серы.
Этот гигант вырос посреди пустыни при суровых условиях.
Этот гигант вырос посреди пустыни при суровых условиях.
Летом температура воздуха в регионе поднимается выше 40 градусов, а зимой опускается до минус 20.
Летом температура воздуха в регионе поднимается выше 40 градусов, а зимой опускается до минус 20.
На предприятии установлены аппараты воздушного охлаждения из-за пустынной местности.
На предприятии установлены аппараты воздушного охлаждения из-за пустынной местности.
Данное шарообразное сооружение предназначено для сбора неочищенного конденсата, в котором присутствуют сероводород и вода.
Данное шарообразное сооружение предназначено для сбора неочищенного конденсата, в котором присутствуют сероводород и вода.
Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки.
Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки.
Все процессы на предприятии автоматизированы и выведены на пульт управления.
Все процессы на предприятии автоматизированы и выведены на пульт управления.
На территории ГПК присутствует только персонал, который проводит техническое обслуживание оборудования.
На территории ГПК присутствует только персонал, который проводит техническое обслуживание оборудования.