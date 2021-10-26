https://uz.sputniknews.ru/20211026/samye-gryaznye-regiony-uzbekistana--karta-21102047.html

Самые грязные регионы Узбекистана — карта

Самые грязные регионы Узбекистана — карта

Госкомстат отчитался об экологической ситуации в Узбекистане за 2020 год. Всего по данным экологов, объем вредных выбросов в атмосферу составил около 924 тысяч... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T18:45+0500

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Сложнее всего экологическая обстановка в Ташкентской и Кашкадарьинской областях, на которые приходится около 60% всех загрязняющий веществ. Самая благоприятная ситуация в Хорезмской, Сурхандарьинской и Джизакской областях.Такой разброс связан с плотностью промышленных объектов. Ташкентская область традиционный флагман производства, поэтому неудивительно, что именно в столичном регионе наблюдается большой уровень загрязнения.Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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мультимедиа , узбекистан, инфографика, госкомстат, экология, загрязнение воздуха