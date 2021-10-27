100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине

АРХИВНОЕ ФОТО: Посетитель фотографирует освещенный Национальный центр водных видов спорта, называемый в народе "водным кубом", с верхушки Олимпийской башни за год до открытия Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля 2021 года. Постоенный для летней Олимпиады-2008, центр водных видов спорта, в котором пройдут соревнования по керлингу в рамках Олимпиады-2022, уже прозвали "Ледяным кубом".