100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине

Болельщица на фоне табло с обратным отсчетом, которое показывает, что до зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней.
Болельщица на фоне табло с обратным отсчетом, которое показывает, что до зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней.
АРХИВНОЕ ФОТО: Люди в медицинских масках для защиты от коронавирусной инфекции на фоне светящихся олимпийских колец на Олимпийской башне за год до открытия зимних олимпийских игр в Пекине, 4 февраля 2021 г.
АРХИВНОЕ ФОТО: Люди в медицинских масках для защиты от коронавирусной инфекции на фоне светящихся олимпийских колец на Олимпийской башне за год до открытия зимних олимпийских игр в Пекине, 4 февраля 2021 г.
Спортивные болельщики радуются тому, что обратный отсчет до начала Олимпиады пересек отметку в 100 дней, 26 октября 2021 г.
Спортивные болельщики радуются тому, что обратный отсчет до начала Олимпиады пересек отметку в 100 дней, 26 октября 2021 г.
Здание, увенчанное олимпийскими кольцами, в парке Шоуган неподалеку от олимпийских построек в Пекине на фоне заката.
Здание, увенчанное олимпийскими кольцами, в парке Шоуган неподалеку от олимпийских построек в Пекине на фоне заката.
Прохожие на фоне баннера с логотипом зимних Олимпийских игр в Пекине - 2022.
Прохожие на фоне баннера с логотипом зимних Олимпийских игр в Пекине - 2022.
АРХИВНОЕ ФОТО: Национальный центр по прыжкам на лыжах с трамплина во время светового шоу во время организованного тура по олимпийским объектам для зимней Олимпиады в Пекине - 2022 в провинции Хэбэй, 14 июля 2021.
АРХИВНОЕ ФОТО: Национальный центр по прыжкам на лыжах с трамплина во время светового шоу во время организованного тура по олимпийским объектам для зимней Олимпиады в Пекине - 2022 в провинции Хэбэй, 14 июля 2021.
Прохожий на фоне табло с обратным отсчетом, показывающим время, оставшееся до олимпиады в Пекине - 2022..
Прохожий на фоне табло с обратным отсчетом, показывающим время, оставшееся до олимпиады в Пекине - 2022..
АРХИВНОЕ ФОТО: Посетитель фотографирует освещенный Национальный центр водных видов спорта, называемый в народе "водным кубом", с верхушки Олимпийской башни за год до открытия Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля 2021 года. Постоенный для летней Олимпиады-2008, центр водных видов спорта, в котором пройдут соревнования по керлингу в рамках Олимпиады-2022, уже прозвали "Ледяным кубом".
АРХИВНОЕ ФОТО: Посетитель фотографирует освещенный Национальный центр водных видов спорта, называемый в народе "водным кубом", с верхушки Олимпийской башни за год до открытия Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля 2021 года. Постоенный для летней Олимпиады-2008, центр водных видов спорта, в котором пройдут соревнования по керлингу в рамках Олимпиады-2022, уже прозвали "Ледяным кубом".