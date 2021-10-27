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100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине
100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине
До зимних Олимпийских игр в Пекине осталось 100 дней. Как китайская столица готовится к играм, смотрите в фотоленте Sputnik. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, фотолента, китай, пекин, олимпийские игры

100 дней до Олимпиады-2022 в Пекине

11:52 27.10.2021 (обновлено: 16:59 27.10.2021)
До зимних Олимпийских игр в Пекине осталось 100 дней. Как китайская столица готовится к играм, смотрите в фотоленте Sputnik.
© AP Photo / Ng Han Guan

Болельщица на фоне табло с обратным отсчетом, которое показывает, что до зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней.

Болельщица на фоне табло с обратным отсчетом, которое показывает, что до зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AP Photo / Ng Han Guan

Болельщица на фоне табло с обратным отсчетом, которое показывает, что до зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней.

© REUTERS / Tingshu Wang

АРХИВНОЕ ФОТО: Люди в медицинских масках для защиты от коронавирусной инфекции на фоне светящихся олимпийских колец на Олимпийской башне за год до открытия зимних олимпийских игр в Пекине, 4 февраля 2021 г.

АРХИВНОЕ ФОТО: Люди в медицинских масках для защиты от коронавирусной инфекции на фоне светящихся олимпийских колец на Олимпийской башне за год до открытия зимних олимпийских игр в Пекине, 4 февраля 2021 г. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Tingshu Wang

АРХИВНОЕ ФОТО: Люди в медицинских масках для защиты от коронавирусной инфекции на фоне светящихся олимпийских колец на Олимпийской башне за год до открытия зимних олимпийских игр в Пекине, 4 февраля 2021 г.

© AP Photo / Ng Han Guan

Спортивные болельщики радуются тому, что обратный отсчет до начала Олимпиады пересек отметку в 100 дней, 26 октября 2021 г.

Спортивные болельщики радуются тому, что обратный отсчет до начала Олимпиады пересек отметку в 100 дней, 26 октября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AP Photo / Ng Han Guan

Спортивные болельщики радуются тому, что обратный отсчет до начала Олимпиады пересек отметку в 100 дней, 26 октября 2021 г.

© REUTERS / Thomas Peter

Здание, увенчанное олимпийскими кольцами, в парке Шоуган неподалеку от олимпийских построек в Пекине на фоне заката.

Здание, увенчанное олимпийскими кольцами, в парке Шоуган неподалеку от олимпийских построек в Пекине на фоне заката. - Sputnik Узбекистан
4/8
© REUTERS / Thomas Peter

Здание, увенчанное олимпийскими кольцами, в парке Шоуган неподалеку от олимпийских построек в Пекине на фоне заката.

© REUTERS / Tingshu Wang

Прохожие на фоне баннера с логотипом зимних Олимпийских игр в Пекине - 2022.

Прохожие на фоне баннера с логотипом зимних Олимпийских игр в Пекине - 2022. - Sputnik Узбекистан
5/8
© REUTERS / Tingshu Wang

Прохожие на фоне баннера с логотипом зимних Олимпийских игр в Пекине - 2022.

© REUTERS / Tingshu Wang

АРХИВНОЕ ФОТО: Национальный центр по прыжкам на лыжах с трамплина во время светового шоу во время организованного тура по олимпийским объектам для зимней Олимпиады в Пекине - 2022 в провинции Хэбэй, 14 июля 2021.

АРХИВНОЕ ФОТО: Национальный центр по прыжкам на лыжах с трамплина во время светового шоу во время организованного тура по олимпийским объектам для зимней Олимпиады в Пекине - 2022 в провинции Хэбэй, 14 июля 2021. - Sputnik Узбекистан
6/8
© REUTERS / Tingshu Wang

АРХИВНОЕ ФОТО: Национальный центр по прыжкам на лыжах с трамплина во время светового шоу во время организованного тура по олимпийским объектам для зимней Олимпиады в Пекине - 2022 в провинции Хэбэй, 14 июля 2021.

© REUTERS / Tingshu Wang

Прохожий на фоне табло с обратным отсчетом, показывающим время, оставшееся до олимпиады в Пекине - 2022..

Прохожий на фоне табло с обратным отсчетом, показывающим время, оставшееся до олимпиады в Пекине - 2022.. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Tingshu Wang

Прохожий на фоне табло с обратным отсчетом, показывающим время, оставшееся до олимпиады в Пекине - 2022..

© REUTERS / Tingshu Wang

АРХИВНОЕ ФОТО: Посетитель фотографирует освещенный Национальный центр водных видов спорта, называемый в народе "водным кубом", с верхушки Олимпийской башни за год до открытия Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля 2021 года. Постоенный для летней Олимпиады-2008, центр водных видов спорта, в котором пройдут соревнования по керлингу в рамках Олимпиады-2022, уже прозвали "Ледяным кубом".

АРХИВНОЕ ФОТО: Посетитель фотографирует освещенный Национальный центр водных видов спорта, называемый в народе &quot;водным кубом&quot;, с верхушки Олимпийской башни за год до открытия Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля 2021 года. Постоенный для летней Олимпиады-2008, центр водных видов спорта, в котором пройдут соревнования по керлингу в рамках Олимпиады-2022, уже прозвали &quot;Ледяным кубом&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/8
© REUTERS / Tingshu Wang

АРХИВНОЕ ФОТО: Посетитель фотографирует освещенный Национальный центр водных видов спорта, называемый в народе "водным кубом", с верхушки Олимпийской башни за год до открытия Олимпиады-2022 в Пекине 4 февраля 2021 года. Постоенный для летней Олимпиады-2008, центр водных видов спорта, в котором пройдут соревнования по керлингу в рамках Олимпиады-2022, уже прозвали "Ледяным кубом".

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