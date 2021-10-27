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https://uz.sputniknews.ru/20211027/chusovitina-zaregistrirovala-svoyu-shkolu-21112439.html
Чусовитина зарегистрировала свою школу
Чусовитина зарегистрировала свою школу
Легендарная гимнастка зарегистрировала в Агентстве госуслуг общество с ограниченной ответственностью "Chusa sport team". 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T12:36+0500
2021-10-27T12:36+0500
спорт
узбекистан
оксана чусовитина
гимнастика
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Узбекистанская гимнастка, восьмикратная участница Олимпийских игр Оксана Чусовитина зарегистрировала свою школу, сообщает Агентство государственных услуг в своем Telegram-канале.Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних Олимпийских играх. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году и "серебра" на Олимпиаде в Пекине в 2008-м.После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры, но в начале октября сообщила, что готовится выступить за Узбекистан на Азиатских играх.За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
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узбекистан, оксана чусовитина, гимнастика

Чусовитина зарегистрировала свою школу

12:36 27.10.2021
© Пресс-служба Агентства государственных услугОксана Чусовитина зарегистрировала свою школу
Оксана Чусовитина зарегистрировала свою школу - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Пресс-служба Агентства государственных услуг
Легендарная гимнастка зарегистрировала в Агентстве госуслуг общество с ограниченной ответственностью "Chusa sport team".
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Узбекистанская гимнастка, восьмикратная участница Олимпийских игр Оксана Чусовитина зарегистрировала свою школу, сообщает Агентство государственных услуг в своем Telegram-канале.
"Легенда гимнастики положила начало новому обществу. Легенда узбекской гимнастики, рекордсменка мира по количеству Олимпийских игр Оксана Чусовитина в Центре государственных услуг Яшнабадского района зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью "Chusa sport team" для осуществления спортивной образовательной деятельности", - говорится в сообщении.
Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних Олимпийских играх. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году и "серебра" на Олимпиаде в Пекине в 2008-м.
После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры, но в начале октября сообщила, что готовится выступить за Узбекистан на Азиатских играх.
За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
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