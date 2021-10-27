https://uz.sputniknews.ru/20211027/chusovitina-zaregistrirovala-svoyu-shkolu-21112439.html

Чусовитина зарегистрировала свою школу

Чусовитина зарегистрировала свою школу

Легендарная гимнастка зарегистрировала в Агентстве госуслуг общество с ограниченной ответственностью "Chusa sport team". 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T12:36+0500

2021-10-27T12:36+0500

2021-10-27T12:36+0500

спорт

узбекистан

оксана чусовитина

гимнастика

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Узбекистанская гимнастка, восьмикратная участница Олимпийских игр Оксана Чусовитина зарегистрировала свою школу, сообщает Агентство государственных услуг в своем Telegram-канале.Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних Олимпийских играх. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году и "серебра" на Олимпиаде в Пекине в 2008-м.После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры, но в начале октября сообщила, что готовится выступить за Узбекистан на Азиатских играх.За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.

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узбекистан, оксана чусовитина, гимнастика