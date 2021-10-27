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https://uz.sputniknews.ru/20211027/munisa-rizaeva-i-rayxon-vpervye-vmeste-poyavilis-na-publike-posle-ssory--foto-21111901.html
Муниса Ризаева и Райхон впервые после ссоры вместе вышли в свет — фото
Муниса Ризаева и Райхон впервые после ссоры вместе вышли в свет — фото
Пользователи Сети удивились совместному снимку исполнительниц. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T12:52+0500
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общество
шоу-бизнес
райхон ганиева
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Одни из самых популярных звезд узбекского шоу-бизнеса —Райхон Ганиева и Муниса Ризаева — появились на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева на выборах.Артистки публично сфотографировались вместе спустя много времени. На опубликованном снимке также позирует певица Озода Нурсаидова. Именно она и выложила фото в Instagram.Пользователи удивились совместной фотографии, ведь уже давно ходили слухи о ссоре Ганиевой и Ризаевой.В 2017 году у звезд вышел совместный трек Bor yoki yo'q. После этого они давали многочисленные интервью и намекали на осложнившиеся отношения между ними.Тем не менее, звезды скрывали истинную причину ссоры.Однако теперь, похоже, артистки забыли былые обиды. Поклонники пришли к выводу, что девушки решили начать все с чистого листа.
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шоу-бизнес, райхон ганиева, муниса ризаева

Муниса Ризаева и Райхон впервые после ссоры вместе вышли в свет — фото

12:52 27.10.2021 (обновлено: 12:56 27.10.2021)
© Instagram / ozodaofficialФото, выложенное Озодой в Instagram
Фото, выложенное Озодой в Instagram - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Instagram / ozodaofficial
Пользователи Сети удивились совместному снимку исполнительниц.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Одни из самых популярных звезд узбекского шоу-бизнеса —Райхон Ганиева и Муниса Ризаева — появились на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева на выборах.
Артистки публично сфотографировались вместе спустя много времени. На опубликованном снимке также позирует певица Озода Нурсаидова. Именно она и выложила фото в Instagram.
Пользователи удивились совместной фотографии, ведь уже давно ходили слухи о ссоре Ганиевой и Ризаевой.
В 2017 году у звезд вышел совместный трек Bor yoki yo'q. После этого они давали многочисленные интервью и намекали на осложнившиеся отношения между ними.
Тем не менее, звезды скрывали истинную причину ссоры.
Однако теперь, похоже, артистки забыли былые обиды. Поклонники пришли к выводу, что девушки решили начать все с чистого листа.
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