https://uz.sputniknews.ru/20211027/munisa-rizaeva-i-rayxon-vpervye-vmeste-poyavilis-na-publike-posle-ssory--foto-21111901.html

Муниса Ризаева и Райхон впервые после ссоры вместе вышли в свет — фото

Муниса Ризаева и Райхон впервые после ссоры вместе вышли в свет — фото

Пользователи Сети удивились совместному снимку исполнительниц. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

шоу-бизнес

райхон ганиева

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Одни из самых популярных звезд узбекского шоу-бизнеса —Райхон Ганиева и Муниса Ризаева — появились на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева на выборах.Артистки публично сфотографировались вместе спустя много времени. На опубликованном снимке также позирует певица Озода Нурсаидова. Именно она и выложила фото в Instagram.Пользователи удивились совместной фотографии, ведь уже давно ходили слухи о ссоре Ганиевой и Ризаевой.В 2017 году у звезд вышел совместный трек Bor yoki yo'q. После этого они давали многочисленные интервью и намекали на осложнившиеся отношения между ними.Тем не менее, звезды скрывали истинную причину ссоры.Однако теперь, похоже, артистки забыли былые обиды. Поклонники пришли к выводу, что девушки решили начать все с чистого листа.

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шоу-бизнес, райхон ганиева, муниса ризаева