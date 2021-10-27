https://uz.sputniknews.ru/20211027/na-abordaj-rossiyskie-moryaki-spasli-ot-piratov-panamskiy-konteynerovoz-21113349.html

На абордаж! Российские моряки спасли от пиратов панамский контейнеровоз

На абордаж! Российские моряки спасли от пиратов панамский контейнеровоз

Сигнал бедствия от грузового судна "Люция" получил экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков". В послании сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить корабль. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

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Российская морская пехота провела спецоперацию по освобождению гражданского судна от пиратов в Гвинейском заливе Атлантического океана.Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция" получил экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков". Грузовое судно шло под флагом Панамы из Республики Того в Камерун.В послании сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить корабль. После подачи сигнала тревоги командный состав "Люции" укрылся в машинном отделении. С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты. Отряд береговых войск ВМФ РФ предотвратил захват судна.Смотрите в нашем видео, как российские военные освобождали контейнеровоз.

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