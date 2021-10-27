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На абордаж! Российские моряки спасли от пиратов панамский контейнеровоз
На абордаж! Российские моряки спасли от пиратов панамский контейнеровоз
Сигнал бедствия от грузового судна "Люция" получил экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков". В послании сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить корабль. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
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Российская морская пехота провела спецоперацию по освобождению гражданского судна от пиратов в Гвинейском заливе Атлантического океана.Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция" получил экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков". Грузовое судно шло под флагом Панамы из Республики Того в Камерун.В послании сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить корабль. После подачи сигнала тревоги командный состав "Люции" укрылся в машинном отделении. С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты. Отряд береговых войск ВМФ РФ предотвратил захват судна.Смотрите в нашем видео, как российские военные освобождали контейнеровоз.
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мультимедиа , вмф россии, видео

На абордаж! Российские моряки спасли от пиратов панамский контейнеровоз

13:18 27.10.2021 (обновлено: 13:31 27.10.2021)
© Министерство обороны РФ
Сигнал бедствия от грузового судна "Люция" получил экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков". В послании сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить корабль.
Российская морская пехота провела спецоперацию по освобождению гражданского судна от пиратов в Гвинейском заливе Атлантического океана.
Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция" получил экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков". Грузовое судно шло под флагом Панамы из Республики Того в Камерун.
В послании сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить корабль. После подачи сигнала тревоги командный состав "Люции" укрылся в машинном отделении.
С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты. Отряд береговых войск ВМФ РФ предотвратил захват судна.
Смотрите в нашем видео, как российские военные освобождали контейнеровоз.
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