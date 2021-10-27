https://uz.sputniknews.ru/20211027/ot-rossii-trebuyut-provodit-opyty-na-lyudyax-stalo-yasno-kto-za-eto-platit-21108273.html

От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит

От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит

Вокруг одного из самых ненавидимых медиков мира — Энтони Фаучи, директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний ... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T10:27+0500

2021-10-27T10:27+0500

2021-10-27T10:27+0500

колумнисты

животные

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Фаучи в принципе ненавидят за антиковидные меры — но в данном случае он попал под шквал критики за пытки животных. Нет, даже не так. За пытки маленьких, ни в чем не повинных щеночков.Как сообщают озабоченные темой ресурсы, в СМИ просочились сообщения, что "подразделение Института здоровья Фаучи одобрило тесты (проводившиеся, как пишут другие источники, за рубежом, в Тунисе. — В. М.), в ходе которых экспериментаторы накачивали щенков-биглей лекарствами и совали их головы в клетки, заполненные голодными инфицированными москитами".Двадцать четыре члена конгресса США призвали доктора и возглавляемый им институт немедленно прекратить пытки, вот-вот начнется расследование....Что тут стоит отметить.Во-первых, все это вовсе не "где-то далеко от нас с вами". Подобно углеродным требованиям, которые Европа, даже замерзая без углеводородов и наглядно доказывая завиральность своей суперзеленой повестки, все равно настойчиво продвигает в отношении нашей страны, — передовой мир так же настойчиво продвигает и "животные" требования к любой продукции и любым испытаниям.В итоге мы читаем: "Российский бизнес сталкивается с проблемами в Европе: местные ретейлеры отказываются ставить на полки отечественные игрушки, поскольку в ЕАЭС регулирование содержит требование об обязательном тестировании продукции на животных" — и производители игрушек вынуждены сами начинать топить за "зоошизу", поневоле лоббируя ее требования перед Евразийской экономической комиссией.Это, кстати, отличный пример того, как даже скромное по размерам, но предельно нетолерантное, истошное и влиятельное меньшинство может начать своеобразную цепную реакцию и запустить ряды домино во все стороны — и в итоге нагнуть и отформатировать мир по своему вкусу.Во-вторых, требование запретов экспериментов над животными — это как раз тот случай, когда сущность является не просто не тем, чем кажется, — она является диаметрально противоположным.На животных экспериментируют: а) обучая будущих биологов, медиков и ветеринаров, б) испытывая новую продукцию, которая в будущем будет контактировать с людьми, — от лекарств до косметики и даже, как мы видим, игрушек.Те, кто призывают отменить "пытки/издевательства/убийства" животных, настаивают, по сути, на двух простых тезисах:а) обучения и испытания можно проводить на компьютерных моделях, моделях из искусственных материалов и, в известной степени, на клеточных культурах ин витро, то есть в пробирках;б) испытания можно проводить на тех, кто может дать свое согласие, — а это только люди.В действительности на компьютерных моделях, конечно, относительно живых существ ни черта убедительного проводить невозможно. Любая модель живого существа адекватна только в том случае, если повторяет его полностью, до атома, — в противном случае схемы всегда рискуют упустить значимое. Но главное — в другом. То, что размахивает зайчиками и щеночками, защищая мимимишных зверушек от воображаемого садизма ученых, в действительности практически всегда содержит в себе совершенно другой идейный посыл.Какие-нибудь компании косметики с гордостью пиарятся (особенно успешно получается среди умственно невинной публики в России) как защитницы зверушек от экспериментов. На днях, заглянув в один из магазинов популярной сети, я спросил у продавца (вернее, "лидера команды", как было указано на его бейджике), почему мне упаковали бомбочку для ванны в пропаганду с зайчиками, борющимися с экспериментами над животными.Этот момент крайне и очень важно осознавать.В разговоре с любым защитником любых зверушек от любого системного человеческого насилия (я сейчас не о частном садизме, который безусловно требует криминального преследования, а именно о системной, прагматической жестокости к животным, которых мы едим, чьи шкурки носим и которыми испытываем вместо себя всякое новое) — так вот, в любом таком разговоре, на первой минуте или на десятой, но вы обязательно упретесь в факт: ваш собеседник если не ненавидит людей в принципе, то уж точно считает их хуже животных.И это правило без исключений.То есть, покупая условную косметику, Чистую От Тестирования На Животных, граждане нашей не очень богатой страны в конечном счете с высокой вероятностью платят за то, чтобы другие, самые бедные или попавшие в беду наши же граждане стали подопытными свинками, кроликами и щенками. Не сразу же, а в будущем — в том, где они будут вынуждены "давать добровольное согласие", а интеллектуально невинные потребители будут гордиться своей человечностью, защитившей бедных кроликов.Потому что зверей принуждать к мучениям нельзя, а людей можно....Самое дикое, что это считается человечностью, хотя в практическом смысле это человеконенавистничество. Просто одетое в костюм кролика, в кигуруми морской свинки и в прочую осточертевшую псевдодетскую анимешность.Дело в том, что люди лучше зверей.А те, кто считают, что люди хуже, должны либо добровольно и лично заменять зверей на столах экспериментаторов, либо перестать лицемерить и признаться, что они просто ненавидят человечество.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211001/loshadey-v-texase-zapretili-za-rasizm-20730019.html

https://uz.sputniknews.ru/20210226/Kotleta-idet-na-voynu-stanet-li-naturalnaya-eda-predmetom-roskoshi-16079567.html

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2021

Виктор Мараховский https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png

Виктор Мараховский https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png

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Виктор Мараховский https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png

животные