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В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона
В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона
Концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
государственная консерватория узбекистана
концерт
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В большом зале Государственной консерватории Узбекистана 29 октября состоится концерт, приуроченный к открытию нового сезона, сообщает пресс-служба Министерства культуры. По информации Минкультуры, концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.Отмечается, что в рамках мероприятия прозвучит одно из самых монументальных произведений выдающегося композитора Сергея Рахманинова Симфония №2.
https://uz.sputniknews.ru/20190222/Khokimiyat-Tashkenta-oproverg-slukhi-o-snose-starogo-zdaniya-konservatorii-10888468.html
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государственная консерватория узбекистана, концерт

В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона

16:26 27.10.2021 (обновлено: 16:28 27.10.2021)
© Страница сообщества выпускников Ташкентской консерваторииГосударственная консерватория Узбекистана
Государственная консерватория Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Страница сообщества выпускников Ташкентской консерватории
Концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В большом зале Государственной консерватории Узбекистана 29 октября состоится концерт, приуроченный к открытию нового сезона, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
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По информации Минкультуры, концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.
Отмечается, что в рамках мероприятия прозвучит одно из самых монументальных произведений выдающегося композитора Сергея Рахманинова Симфония №2.
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