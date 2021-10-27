https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-gosudarstvennoy-konservatorii-uzbekistana-sostoitsya-otkrytie-novogo-sezona-21118175.html
В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона
В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона
Концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T16:26+0500
2021-10-27T16:26+0500
2021-10-27T16:28+0500
культура
государственная консерватория узбекистана
концерт
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В большом зале Государственной консерватории Узбекистана 29 октября состоится концерт, приуроченный к открытию нового сезона, сообщает пресс-служба Министерства культуры. По информации Минкультуры, концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.Отмечается, что в рамках мероприятия прозвучит одно из самых монументальных произведений выдающегося композитора Сергея Рахманинова Симфония №2.
https://uz.sputniknews.ru/20190222/Khokimiyat-Tashkenta-oproverg-slukhi-o-snose-starogo-zdaniya-konservatorii-10888468.html
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государственная консерватория узбекистана, концерт
В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона
16:26 27.10.2021 (обновлено: 16:28 27.10.2021)
Концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
В большом зале Государственной консерватории Узбекистана 29 октября состоится концерт, приуроченный к открытию нового сезона, сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
По информации Минкультуры, концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.
Отмечается, что в рамках мероприятия прозвучит одно из самых монументальных произведений выдающегося композитора Сергея Рахманинова Симфония №2.