https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-gosudarstvennoy-konservatorii-uzbekistana-sostoitsya-otkrytie-novogo-sezona-21118175.html

В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона

В Государственной консерватории Узбекистана состоится открытие нового сезона

Концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T16:26+0500

2021-10-27T16:26+0500

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культура

государственная консерватория узбекистана

концерт

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В большом зале Государственной консерватории Узбекистана 29 октября состоится концерт, приуроченный к открытию нового сезона, сообщает пресс-служба Министерства культуры. По информации Минкультуры, концертная программа пройдет под руководством Заслуженного артиста Республики Узбекистан, художественного руководителя и главного дирижера Камолиддина Уринбаева.Отмечается, что в рамках мероприятия прозвучит одно из самых монументальных произведений выдающегося композитора Сергея Рахманинова Симфония №2.

https://uz.sputniknews.ru/20190222/Khokimiyat-Tashkenta-oproverg-slukhi-o-snose-starogo-zdaniya-konservatorii-10888468.html

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государственная консерватория узбекистана, концерт