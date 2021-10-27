https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-uzbekistana-ogranichat-doljnikov-po-alimentam-v-prave-na-vojdenie-avto-21108659.html
Власти Узбекистана ограничат должников по алиментам в праве на вождение авто
Власти Узбекистана ограничат должников по алиментам в праве на вождение авто
Управление автомобилем лицом с ограниченными водительскими правами, а также передача прав на управление такому лицу, влечет наложение штрафа в размере... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T10:41+0500
2021-10-27T10:41+0500
2021-10-27T10:46+0500
общество
алименты
автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Для совершенствования порядка взыскания задолженности по алиментам, на общественное обсуждение вынесен законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, а также в закон "Об исполнении судебных актов и актов иных органов".Согласно законопроекту, решение о временном ограничении права должника управлять автомобилем может быть принято в случае, если гражданин вовремя не выполняет требования исполнительного листа или судебного документа по неоправданным причинам.При этом государственный исполнитель подает в суд временный запрет на выдачу лицензии должнику, а также приостановку ранее выданных лицензий, разрешений и специальных прав.Отмечается, что лишение водительских прав или лицензии будет действовать до тех пор, пока должник не расплатится по алиментам.Временное ограничение права должника управлять транспортными средствами или заниматься лицензионной деятельностью не применяется в следующих случаях:Решение государственного исполнителя о временном ограничении права должника управлять транспортным средством с уплатой алиментов может быть обжаловано или опротестовано.Управление автомобилем лицом с ограниченными водительскими правами, а также передача прав на управление такому лицу, влечет наложение штрафа в размере пятикратной базовой расчетной величины (1,350 млн).В Узбекистане информационная система исполнения и контроля за алиментами интегрируется с отдельными банковскими счетами по алиментам. При удержании алиментов с заработной платы, они перечисляются через отдельный банковский счет на специальную пластиковую карту.
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алименты, автомобилисты
Власти Узбекистана ограничат должников по алиментам в праве на вождение авто
10:41 27.10.2021 (обновлено: 10:46 27.10.2021)
Управление автомобилем лицом с ограниченными водительскими правами, а также передача прав на управление такому лицу, влечет наложение штрафа в размере пятикратной базовой расчетной величины (1,350 млн).
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Для совершенствования порядка взыскания задолженности по алиментам, на общественное обсуждение вынесен законопроект
, которым вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, а также в закон "Об исполнении судебных актов и актов иных органов".
Согласно законопроекту, решение о временном ограничении права должника управлять автомобилем может быть принято в случае, если гражданин вовремя не выполняет требования исполнительного листа или судебного документа по неоправданным причинам.
При этом государственный исполнитель подает в суд временный запрет на выдачу лицензии должнику, а также приостановку ранее выданных лицензий, разрешений и специальных прав.
Отмечается, что лишение водительских прав или лицензии будет действовать до тех пор, пока должник не расплатится по алиментам.
Временное ограничение права должника управлять транспортными средствами или заниматься лицензионной деятельностью не применяется в следующих случаях:
при конфискации имущества, достаточного для исполнения решения суда;
если введение такого ограничения лишает должника основного и законного источника средств к существованию;
когда должник является инвалидом первой и второй группы;
если должнику предоставляется возможность отсрочки платежа или рассрочки платежа для выполнения требований исполнительного листа;
при заключении договора о залоге, обеспечивающем обязательство по уплате алиментов.
Решение государственного исполнителя о временном ограничении права должника управлять транспортным средством с уплатой алиментов может быть обжаловано или опротестовано.
Управление автомобилем лицом с ограниченными водительскими правами, а также передача прав на управление такому лицу, влечет наложение штрафа в размере пятикратной базовой расчетной величины (1,350 млн).
В Узбекистане информационная система исполнения и контроля за алиментами интегрируется с отдельными банковскими счетами по алиментам. При удержании алиментов с заработной платы, они перечисляются через отдельный банковский счет на специальную пластиковую карту.