https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-uzbekistana-ogranichat-doljnikov-po-alimentam-v-prave-na-vojdenie-avto-21108659.html

Власти Узбекистана ограничат должников по алиментам в праве на вождение авто

Власти Узбекистана ограничат должников по алиментам в праве на вождение авто

Управление автомобилем лицом с ограниченными водительскими правами, а также передача прав на управление такому лицу, влечет наложение штрафа в размере... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T10:41+0500

2021-10-27T10:41+0500

2021-10-27T10:46+0500

общество

алименты

автомобилисты

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Для совершенствования порядка взыскания задолженности по алиментам, на общественное обсуждение вынесен законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, а также в закон "Об исполнении судебных актов и актов иных органов".Согласно законопроекту, решение о временном ограничении права должника управлять автомобилем может быть принято в случае, если гражданин вовремя не выполняет требования исполнительного листа или судебного документа по неоправданным причинам.При этом государственный исполнитель подает в суд временный запрет на выдачу лицензии должнику, а также приостановку ранее выданных лицензий, разрешений и специальных прав.Отмечается, что лишение водительских прав или лицензии будет действовать до тех пор, пока должник не расплатится по алиментам.Временное ограничение права должника управлять транспортными средствами или заниматься лицензионной деятельностью не применяется в следующих случаях:Решение государственного исполнителя о временном ограничении права должника управлять транспортным средством с уплатой алиментов может быть обжаловано или опротестовано.Управление автомобилем лицом с ограниченными водительскими правами, а также передача прав на управление такому лицу, влечет наложение штрафа в размере пятикратной базовой расчетной величины (1,350 млн).В Узбекистане информационная система исполнения и контроля за алиментами интегрируется с отдельными банковскими счетами по алиментам. При удержании алиментов с заработной платы, они перечисляются через отдельный банковский счет на специальную пластиковую карту.

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алименты, автомобилисты