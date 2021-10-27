https://uz.sputniknews.ru/20211027/vrach-immunolog-rasskazal-o-tom-chto-skryto-za-vaktsinatsiey-21123248.html

Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией

Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией

Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом рассказал в... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T19:52+0500

2021-10-27T19:52+0500

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вакцинация

вакцина "спутник v"

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На днях российский Минздрав разрешил кормящим женщинам прививаться "Спутником V". Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, для чего было принято такое решение и что оно повлечет за собой.В интервью Sputnik медик объяснил нужно ли младенцам носить маски и насколько серьезными были исследования о безопасности вакцины.Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом и не только шла речь в беседе с врачом-иммунологом.Полное видео смотрите на нашем официальном канале в Youtube >>

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мультимедиа , вакцинация, вакцина "спутник v", видео