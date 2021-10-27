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Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией
Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией
Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом рассказал в... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T19:52+0500
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На днях российский Минздрав разрешил кормящим женщинам прививаться "Спутником V". Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, для чего было принято такое решение и что оно повлечет за собой.В интервью Sputnik медик объяснил нужно ли младенцам носить маски и насколько серьезными были исследования о безопасности вакцины.Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом и не только шла речь в беседе с врачом-иммунологом.Полное видео смотрите на нашем официальном канале в Youtube &gt;&gt;
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мультимедиа , вакцинация, вакцина "спутник v", видео

Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией

19:52 27.10.2021
© Sputnik
Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом рассказал в интервью Sputnik врач-иммунолог.
На днях российский Минздрав разрешил кормящим женщинам прививаться "Спутником V". Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, для чего было принято такое решение и что оно повлечет за собой.
В интервью Sputnik медик объяснил нужно ли младенцам носить маски и насколько серьезными были исследования о безопасности вакцины.
Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом и не только шла речь в беседе с врачом-иммунологом.
Полное видео смотрите на нашем официальном канале в Youtube >>
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