https://uz.sputniknews.ru/20211027/vrach-immunolog-rasskazal-o-tom-chto-skryto-za-vaktsinatsiey-21123248.html
Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией
Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией
Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом рассказал в... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T19:52+0500
2021-10-27T19:52+0500
2021-10-27T19:52+0500
видео
мультимедиа
вакцинация
вакцина "спутник v"
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На днях российский Минздрав разрешил кормящим женщинам прививаться "Спутником V". Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, для чего было принято такое решение и что оно повлечет за собой.В интервью Sputnik медик объяснил нужно ли младенцам носить маски и насколько серьезными были исследования о безопасности вакцины.Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом и не только шла речь в беседе с врачом-иммунологом.Полное видео смотрите на нашем официальном канале в Youtube >>
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , вакцинация, вакцина "спутник v", видео
Врач-иммунолог рассказал о том, что скрыто за вакцинацией
Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом рассказал в интервью Sputnik врач-иммунолог.
На днях российский Минздрав разрешил кормящим женщинам прививаться "Спутником V". Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, для чего было принято такое решение и что оно повлечет за собой.
В интервью Sputnik медик объяснил нужно ли младенцам носить маски и насколько серьезными были исследования о безопасности вакцины.
Подвергается ли здоровье рискам, если делать вакцинацию слишком часто и как молодым родителям распознать признаки ковида у ребенка - об этом и не только шла речь в беседе с врачом-иммунологом.
Полное видео смотрите на нашем официальном канале в Youtube >>