https://uz.sputniknews.ru/20211027/zamdekana-pedinstituta-domogalsya-do-studentki-i-vytolknul-ee-iz-okna-21115457.html

Замдекана пединститута домогался до студентки и вытолкнул ее из окна

Замдекана пединститута домогался до студентки и вытолкнул ее из окна

У девушки — многочисленные травмы и переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана лба. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T14:36+0500

2021-10-27T14:36+0500

2021-10-27T14:36+0500

происшествия

ташкент

задержание

университет

изнасилование

педагогический

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкентском педагогическом институте произошла страшная трагедия. Из окна кабинета замдекана по делам молодежи со второго этажа выпала студентка-третьекурсница.В тяжелыми травмами девушку отвезли в Республиканский научный центр экстренной медпомощи, где ей провели несколько операций. Правоохранители начали расследование и выяснили, что студентка пришла в кабинет замдекана, чтобы получить характеристику на конкурс. Однако управленец запер дверь изнутри и пытался изнасиловать девушку. Пытаясь найти спасение, она подбежала к открытому окну и позвала на помощь. В ответ на это действие замдекана вытолкнул жертву из окна, а в милиции заявил, что девушка, якобы, сама упала, когда мыла окна.Эта версия случившегося не убедила следователей и подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 ("Изнасилование") и 105 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение") Уголовного кодекса Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе ГУВД.В Минздраве проинформировали что, у девушки — многочисленные травмы и переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана лба. Ее состояние удовлетворительное, она находится под непрерывным наблюдением докторов.

https://uz.sputniknews.ru/20201023/V-otnoshenii-izvestnogo-pevtsa-vozbudili-ugolovnoe-delo-ob-iznasilovanii-15249303.html

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ташкент, задержание, университет, изнасилование, педагогический, гувд ташкента