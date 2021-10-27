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https://uz.sputniknews.ru/20211027/zamdekana-pedinstituta-domogalsya-do-studentki-i-vytolknul-ee-iz-okna-21115457.html
Замдекана пединститута домогался до студентки и вытолкнул ее из окна
Замдекана пединститута домогался до студентки и вытолкнул ее из окна
У девушки — многочисленные травмы и переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана лба. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T14:36+0500
2021-10-27T14:36+0500
происшествия
ташкент
задержание
университет
изнасилование
педагогический
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкентском педагогическом институте произошла страшная трагедия. Из окна кабинета замдекана по делам молодежи со второго этажа выпала студентка-третьекурсница.В тяжелыми травмами девушку отвезли в Республиканский научный центр экстренной медпомощи, где ей провели несколько операций. Правоохранители начали расследование и выяснили, что студентка пришла в кабинет замдекана, чтобы получить характеристику на конкурс. Однако управленец запер дверь изнутри и пытался изнасиловать девушку. Пытаясь найти спасение, она подбежала к открытому окну и позвала на помощь. В ответ на это действие замдекана вытолкнул жертву из окна, а в милиции заявил, что девушка, якобы, сама упала, когда мыла окна.Эта версия случившегося не убедила следователей и подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 ("Изнасилование") и 105 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение") Уголовного кодекса Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе ГУВД.В Минздраве проинформировали что, у девушки — многочисленные травмы и переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана лба. Ее состояние удовлетворительное, она находится под непрерывным наблюдением докторов.
https://uz.sputniknews.ru/20201023/V-otnoshenii-izvestnogo-pevtsa-vozbudili-ugolovnoe-delo-ob-iznasilovanii-15249303.html
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ташкент, задержание, университет, изнасилование, педагогический, гувд ташкента

Замдекана пединститута домогался до студентки и вытолкнул ее из окна

14:36 27.10.2021
© Adam JonesТашкентский государственный педагогический университет
Ташкентский государственный педагогический университет - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Adam Jones
У девушки — многочисленные травмы и переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана лба.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкентском педагогическом институте произошла страшная трагедия. Из окна кабинета замдекана по делам молодежи со второго этажа выпала студентка-третьекурсница.
В тяжелыми травмами девушку отвезли в Республиканский научный центр экстренной медпомощи, где ей провели несколько операций.
Правоохранители начали расследование и выяснили, что студентка пришла в кабинет замдекана, чтобы получить характеристику на конкурс. Однако управленец запер дверь изнутри и пытался изнасиловать девушку. Пытаясь найти спасение, она подбежала к открытому окну и позвала на помощь. В ответ на это действие замдекана вытолкнул жертву из окна, а в милиции заявил, что девушка, якобы, сама упала, когда мыла окна.
Эта версия случившегося не убедила следователей и подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 ("Изнасилование") и 105 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение") Уголовного кодекса Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе ГУВД.
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В Минздраве проинформировали что, у девушки — многочисленные травмы и переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана лба. Ее состояние удовлетворительное, она находится под непрерывным наблюдением докторов.
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