https://uz.sputniknews.ru/20211028/gossud-vernul-na-peresmotr-delo-sputnik-estoniya-21141759.html
Госсуд вернул на пересмотр дело Sputnik Эстония
Госсуд вернул на пересмотр дело Sputnik Эстония
Решения Департамента полиции и погранохраны в отношении Sputnik Эстония были ошибочными, считает Государственный суд Эстонии. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T18:38+0500
2021-10-28T18:38+0500
2021-10-28T18:51+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Информационный портал Sputnik Эстония закрылся больше года назад под давлением эстонских властей. Однако дело агентства вновь возвращают к рассмотрению – Государственный суд Эстонии признал, что несколько действий местного Департамента полиции и погранохраны в отношении издания были неправильными.Речь идет о деятельности Бюро данных об отмывании денег в 2019 году. На тот момент организация была подразделением Департамента полиции и погранохраны Эстонии, который разослал всем сотрудникам Sputnik Эстония письма с ультиматумом: либо они прекратят сотрудничество с агентством, либо на них заведут уголовные дела по статье "Несоблюдение европейских санкций".Письма от Бюро данных об отмывании денег получила и компания, у которой агентство Sputnik Эстония арендовало помещение. Как сообщало Бюро, под санкциями власти Эстонии имеют в виду постановление Совета Евросоюза от 17 марта 2014 года о введении санкций против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Дело в том, что Sputnik Эстония входило в состав МИА "Россия сегодня". Но само агентство не значилось ни в одном санкционном списке – только Дмитрий Киселев. Тем не менее Бюро данных об отмывании денег утверждало, что лица, сотрудничающие с агентством, могут попасть под уголовную ответственность.Между тем у МИА "Россия сегодня" возник вопрос: являются ли действия Бюро правомерными? В жалобе, поданной агентством в суд, уточнялось: Бюро данных по отмыванию денег не имеет полномочий для принятия решений, связанных с трудовыми и арендными договорами Sputnik Эстония.Однако и административный суд Таллина, и Таллиннский окружной суд жалобу МИА "Россия сегодня" не удовлетворили. Тогда жалобу перенаправили в Государственный суд Эстонии, который допустил: если Бюро превысило свои компетенции, решения прежних двух судов могли быть неправильными.Таким образом, жалоба агентства возвращается в Таллинский административный суд для нового рассмотрения.Ранее позицию эстонских властей в отношении Sputnik Эстония подверг критике представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. В декабре 2019 года Дезир выступил с призывом воздержаться от давления на Sputnik Эстония, назвав ограничения работы редакции ненужными. "Это может негативно повлиять на свободный поток информации", — писал Дезир на своей странице в Twitter.Тем не менее в связи с выдвинутыми угрозами с 1 января 2020 года сайт Sputnik Эстония работал в чрезвычайном режиме, а позднее прекратил работу. Сотрудникам пришлось разорвать контракты со Sputnik Эстония.Данный пример показал, что в Эстонии наблюдаются явные нарушения принципов свободы слова, неоднократно говорила шеф-редактор издания Елена Черышева. В феврале 2021 года она и другие бывшие сотрудники Sputnik Эстония запустили новый проект — Sputnik Meedia
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эстония, суд, sputnik
Госсуд вернул на пересмотр дело Sputnik Эстония
18:38 28.10.2021 (обновлено: 18:51 28.10.2021)
Решения Департамента полиции и погранохраны в отношении Sputnik Эстония были ошибочными, считает Государственный суд Эстонии.
ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Информационный портал Sputnik Эстония закрылся больше года назад под давлением эстонских властей. Однако дело агентства вновь возвращают к рассмотрению – Государственный суд Эстонии признал, что несколько действий местного Департамента полиции и погранохраны в отношении издания были неправильными.
Речь идет о деятельности Бюро данных об отмывании денег в 2019 году. На тот момент организация была подразделением Департамента полиции и погранохраны Эстонии, который разослал всем сотрудникам Sputnik Эстония письма с ультиматумом: либо они прекратят сотрудничество с агентством, либо на них заведут уголовные дела по статье "Несоблюдение европейских санкций".
Письма от Бюро данных об отмывании денег получила и компания, у которой агентство Sputnik Эстония арендовало помещение. Как сообщало Бюро, под санкциями власти Эстонии имеют в виду постановление Совета Евросоюза от 17 марта 2014 года о введении санкций против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Дело в том, что Sputnik Эстония входило в состав МИА "Россия сегодня". Но само агентство не значилось ни в одном санкционном списке – только Дмитрий Киселев. Тем не менее Бюро данных об отмывании денег утверждало, что лица, сотрудничающие с агентством, могут попасть под уголовную ответственность.
Между тем у МИА "Россия сегодня" возник вопрос: являются ли действия Бюро правомерными? В жалобе, поданной агентством в суд, уточнялось: Бюро данных по отмыванию денег не имеет полномочий для принятия решений, связанных с трудовыми и арендными договорами Sputnik Эстония.
Однако и административный суд Таллина, и Таллиннский окружной суд жалобу МИА "Россия сегодня" не удовлетворили. Тогда жалобу перенаправили в Государственный суд Эстонии, который допустил: если Бюро превысило свои компетенции, решения прежних двух судов могли быть неправильными.
Таким образом, жалоба агентства возвращается в Таллинский административный суд для нового рассмотрения.
Ранее позицию эстонских властей в отношении Sputnik Эстония подверг критике представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. В декабре 2019 года Дезир выступил с призывом воздержаться от давления на Sputnik Эстония, назвав ограничения работы редакции ненужными. "Это может негативно повлиять на свободный поток информации", — писал Дезир на своей странице в Twitter.
Тем не менее в связи с выдвинутыми угрозами с 1 января 2020 года сайт Sputnik Эстония работал в чрезвычайном режиме, а позднее прекратил работу. Сотрудникам пришлось разорвать контракты со Sputnik Эстония.
Данный пример показал, что в Эстонии наблюдаются явные нарушения принципов свободы слова, неоднократно говорила шеф-редактор издания Елена Черышева. В феврале 2021 года она и другие бывшие сотрудники Sputnik Эстония запустили новый проект — Sputnik Meedia