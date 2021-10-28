https://uz.sputniknews.ru/20211028/kak-migrantam-v-rossii-oformit-medstraxovku--instruktsiya-v-video-21132782.html

Как мигрантам в России оформить медстраховку — инструкция в видео

Как мигрантам в России оформить медстраховку — инструкция в видео

Сейчас действует три вида полисов, которые могут выбрать для себя иностранцы. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T13:00+0500

2021-10-28T13:00+0500

2021-10-28T13:00+0500

общество

медицина

страховка

трудовые мигранты

миграция

страхование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21133018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f1bb61b087e0480983a05a188df4a04.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Федерации мигрантов РФ объяснили, как трудовому мигранту, находящемуся на территории России, оформить медицинскую страховку.Полис является обязательным для каждого иностранца. Важно знать, что сегодня для таких граждан доступны три вида страховки: "Здоровье мигранта", "Здоровье мигранта +" и "Здоровье мигранта. Дети".Выбрать можно любой удобный вариант. Полис "Здоровье мигранта"Он стоит 2,5 тысячи рублей в год и дает возможность человеку получить лечение в течение срока действия документа на сумму до 100 тысяч рублей:Полис "Здоровье мигранта +"За него придется отдавать четыре тысячи рублей ежегодно. Сумма страхования — до 250 тысяч рублей. Объем лечения такой же, как и в стандартном полисе "Здоровье мигранта". Разница в том, что расширенная страховка дает возможность мигранту получить денежную выплату до 50 тысяч рублей при получении травмы в результате несчастного случая.Также есть положение, связанное со смертью страхового лица: родственники умершего получают 50 тысяч рублей. Кроме того, покрываются расходы на репатриацию в размере до 50 тысяч рублей.Полис "Здоровье мигранта. Дети".Ребенок до 12 лет включительно сможет получить лечение в течение срока действия полиса на сумму до 100 тысяч рублей. Объем страхования тот же, что и в предыдущих вариантах полисов. Для взрослого и ребенка такая страховка обойдется в 5 тысяч рублей за год. Правила оформления полисаСделать это можно на сайте, указав срок действия документа, тип (выбрать один из трех вариантов страхования), личные данные. Там же совершается оплата.На оформление полиса уйдет до семи календарных дней. Он придет на электронную почту, которую указал иностранец на сайте. Полную консультацию можно получить бесплатно по телефонам: +7 963 997-42-10 и +7 926 130-75-00.

https://uz.sputniknews.ru/20201020/V-Rossii-poyavilas-strakhovka-po-reabilitatsii-dlya-tekh-kto-perebolel-COVID-19-15215969.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, страховка, трудовые мигранты, миграция, страхование