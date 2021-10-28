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Как мигрантам в России оформить медстраховку — инструкция в видео
Как мигрантам в России оформить медстраховку — инструкция в видео
Сейчас действует три вида полисов, которые могут выбрать для себя иностранцы. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T13:00+0500
2021-10-28T13:00+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Федерации мигрантов РФ объяснили, как трудовому мигранту, находящемуся на территории России, оформить медицинскую страховку.Полис является обязательным для каждого иностранца. Важно знать, что сегодня для таких граждан доступны три вида страховки: "Здоровье мигранта", "Здоровье мигранта +" и "Здоровье мигранта. Дети".Выбрать можно любой удобный вариант. Полис "Здоровье мигранта"Он стоит 2,5 тысячи рублей в год и дает возможность человеку получить лечение в течение срока действия документа на сумму до 100 тысяч рублей:Полис "Здоровье мигранта +"За него придется отдавать четыре тысячи рублей ежегодно. Сумма страхования — до 250 тысяч рублей. Объем лечения такой же, как и в стандартном полисе "Здоровье мигранта". Разница в том, что расширенная страховка дает возможность мигранту получить денежную выплату до 50 тысяч рублей при получении травмы в результате несчастного случая.Также есть положение, связанное со смертью страхового лица: родственники умершего получают 50 тысяч рублей. Кроме того, покрываются расходы на репатриацию в размере до 50 тысяч рублей.Полис "Здоровье мигранта. Дети".Ребенок до 12 лет включительно сможет получить лечение в течение срока действия полиса на сумму до 100 тысяч рублей. Объем страхования тот же, что и в предыдущих вариантах полисов. Для взрослого и ребенка такая страховка обойдется в 5 тысяч рублей за год. Правила оформления полисаСделать это можно на сайте, указав срок действия документа, тип (выбрать один из трех вариантов страхования), личные данные. Там же совершается оплата.На оформление полиса уйдет до семи календарных дней. Он придет на электронную почту, которую указал иностранец на сайте. Полную консультацию можно получить бесплатно по телефонам: +7 963 997-42-10 и +7 926 130-75-00.
https://uz.sputniknews.ru/20201020/V-Rossii-poyavilas-strakhovka-po-reabilitatsii-dlya-tekh-kto-perebolel-COVID-19-15215969.html
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медицина, страховка, трудовые мигранты, миграция, страхование

Как мигрантам в России оформить медстраховку — инструкция в видео

13:00 28.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОформление страховых полисов нового образца в офисе компании "Росгосстрах"
Оформление страховых полисов нового образца в офисе компании Росгосстрах - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Сейчас действует три вида полисов, которые могут выбрать для себя иностранцы.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Федерации мигрантов РФ объяснили, как трудовому мигранту, находящемуся на территории России, оформить медицинскую страховку.
Полис является обязательным для каждого иностранца. Важно знать, что сегодня для таких граждан доступны три вида страховки: "Здоровье мигранта", "Здоровье мигранта +" и "Здоровье мигранта. Дети".
Выбрать можно любой удобный вариант.

Полис "Здоровье мигранта"

Он стоит 2,5 тысячи рублей в год и дает возможность человеку получить лечение в течение срока действия документа на сумму до 100 тысяч рублей:
до 25 тысяч рублей — на амбулаторное лечение;
до 25 тысяч рублей — на лечение в травмпункте;
до 50 тысяч рублей — на госпитализацию.

Полис "Здоровье мигранта +"

За него придется отдавать четыре тысячи рублей ежегодно. Сумма страхования — до 250 тысяч рублей.
Объем лечения такой же, как и в стандартном полисе "Здоровье мигранта". Разница в том, что расширенная страховка дает возможность мигранту получить денежную выплату до 50 тысяч рублей при получении травмы в результате несчастного случая.
Также есть положение, связанное со смертью страхового лица: родственники умершего получают 50 тысяч рублей. Кроме того, покрываются расходы на репатриацию в размере до 50 тысяч рублей.

Полис "Здоровье мигранта. Дети".

Ребенок до 12 лет включительно сможет получить лечение в течение срока действия полиса на сумму до 100 тысяч рублей. Объем страхования тот же, что и в предыдущих вариантах полисов.
Для взрослого и ребенка такая страховка обойдется в 5 тысяч рублей за год.

Правила оформления полиса

Сделать это можно на сайте, указав срок действия документа, тип (выбрать один из трех вариантов страхования), личные данные. Там же совершается оплата.
На оформление полиса уйдет до семи календарных дней. Он придет на электронную почту, которую указал иностранец на сайте.
Полную консультацию можно получить бесплатно по телефонам: +7 963 997-42-10 и +7 926 130-75-00.
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