https://uz.sputniknews.ru/20211028/novostal-m-zaxodit-na-rynok-uzbekistana-metallurgiyu-strany-jdut-peremeny-21126703.html

"Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены

"Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены

Пока что стороны определяют конкретные шаги по организации металлургического производства в Ташкенте. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T08:58+0500

2021-10-28T08:58+0500

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общество

узбекистан

ташкент

металлургический завод

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Российский металлургический холдинг "Новосталь-М" запустит производство в Ташкенте.Перспективы сотрудничества на днях обсудили в узбекской столице замхокима Шароф Рахманов и председатель правления "Новосталь-М" Иван Демченко.Рахманов, в свою очередь, подчеркнул, что столичный хокимият поддержит проект по запуску производственных мощностей российской компании. Стороны договорились продолжить рабочие встречи для определения конкретных шагов по организации металлургического производства в Ташкенте.Основные активы металлургического холдинга "Новосталь-М" — Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и Металлургический завод "Балаково". Общий объем выпускаемой продукции предприятий превышает 2,9 миллиона тонн в год.Плюсы для УзбекистанаВ случае реализации планов "Новосталь-М" в Ташкенте появится новое металлургическое производство с участием российских компаний. В декабре 2020 года в узбекской столице был введен в строй Ташкентский металлургический завод (ТМЗ). Предприятие, построенное с участием российской ГК "Метпром", производит до 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год. Финансирование проекта стоимостью 326,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Росэксимбанка (50%), Фонда реконструкции и развития Узбекистана (25%) и частных инвесторов (25%).

https://uz.sputniknews.ru/20201204/Metallurgiya-s-novogo-lista-kak-i-kem-sozdavalsya-TMZ-15538833.html

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узбекистан, ташкент, металлургический завод