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"Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены
"Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены
Пока что стороны определяют конкретные шаги по организации металлургического производства в Ташкенте. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T08:58+0500
2021-10-28T08:58+0500
общество
узбекистан
ташкент
металлургический завод
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Российский металлургический холдинг "Новосталь-М" запустит производство в Ташкенте.Перспективы сотрудничества на днях обсудили в узбекской столице замхокима Шароф Рахманов и председатель правления "Новосталь-М" Иван Демченко.Рахманов, в свою очередь, подчеркнул, что столичный хокимият поддержит проект по запуску производственных мощностей российской компании. Стороны договорились продолжить рабочие встречи для определения конкретных шагов по организации металлургического производства в Ташкенте.Основные активы металлургического холдинга "Новосталь-М" — Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и Металлургический завод "Балаково". Общий объем выпускаемой продукции предприятий превышает 2,9 миллиона тонн в год.Плюсы для УзбекистанаВ случае реализации планов "Новосталь-М" в Ташкенте появится новое металлургическое производство с участием российских компаний. В декабре 2020 года в узбекской столице был введен в строй Ташкентский металлургический завод (ТМЗ). Предприятие, построенное с участием российской ГК "Метпром", производит до 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год. Финансирование проекта стоимостью 326,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Росэксимбанка (50%), Фонда реконструкции и развития Узбекистана (25%) и частных инвесторов (25%).
https://uz.sputniknews.ru/20201204/Metallurgiya-s-novogo-lista-kak-i-kem-sozdavalsya-TMZ-15538833.html
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узбекистан, ташкент, металлургический завод

"Новосталь-М" заходит на рынок Узбекистана: металлургию страны ждут перемены

08:58 28.10.2021
© Sputnik / Vladimir Song / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат, иллюстративное фото
Металлургический комбинат, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Vladimir Song
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Пока что стороны определяют конкретные шаги по организации металлургического производства в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Российский металлургический холдинг "Новосталь-М" запустит производство в Ташкенте.
Перспективы сотрудничества на днях обсудили в узбекской столице замхокима Шароф Рахманов и председатель правления "Новосталь-М" Иван Демченко.
"Новосталь-М" активно заходит на рынок Узбекистана — уже открыт офис компании в Ташкенте, построены склады. Но мы стремимся расширить сотрудничество, в частности, планируем наладить производство стальных изделий", — сказал Демченко на встрече.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВстреча замокима Шарофа Рахманова с председателем правления и гендиректором компании "Новосталь-М". Иваном Демченко
Встреча замокима Шарофа Рахманова с председателем правления и гендиректором компании Новосталь-М. Иваном Демченко - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
Встреча замокима Шарофа Рахманова с председателем правления и гендиректором компании "Новосталь-М". Иваном Демченко
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Рахманов, в свою очередь, подчеркнул, что столичный хокимият поддержит проект по запуску производственных мощностей российской компании.
Стороны договорились продолжить рабочие встречи для определения конкретных шагов по организации металлургического производства в Ташкенте.
Основные активы металлургического холдинга "Новосталь-М" — Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и Металлургический завод "Балаково". Общий объем выпускаемой продукции предприятий превышает 2,9 миллиона тонн в год.

Плюсы для Узбекистана

В случае реализации планов "Новосталь-М" в Ташкенте появится новое металлургическое производство с участием российских компаний.
В декабре 2020 года в узбекской столице был введен в строй Ташкентский металлургический завод (ТМЗ). Предприятие, построенное с участием российской ГК "Метпром", производит до 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год.
Финансирование проекта стоимостью 326,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Росэксимбанка (50%), Фонда реконструкции и развития Узбекистана (25%) и частных инвесторов (25%).
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