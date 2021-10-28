https://uz.sputniknews.ru/20211028/spetsoperatsiya-fsb-rf-rossiyskie-operativniki-likvidirovali-terrorista-pod-murmanskom-21134983.html
Спецоперация ФСБ РФ: российские оперативники ликвидировали террориста под Мурманском
Спецоперация ФСБ РФ: российские оперативники ликвидировали террориста под Мурманском
Сторонник радикальной организации планировал подготовить ряд терактов на территории региона. На кадрах оперативной съемки представлен арсенал экстремиста. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T13:57+0500
2021-10-28T13:57+0500
2021-10-28T14:23+0500
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В Мурманской области сотрудники ФСБ РФ провели спецоперацию по уничтожению террориста. Как сообщили в ведомстве, сторонник радикальной организации ИГ* планировал подготовить ряд терактов на территории региона. На кадрах оперативной съемки представлен арсенал экстремиста, включая самодельное взрывное устройство. * "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России и в некоторых других странах.
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мультимедиа , видео
Спецоперация ФСБ РФ: российские оперативники ликвидировали террориста под Мурманском
13:57 28.10.2021 (обновлено: 14:23 28.10.2021)
Сторонник радикальной организации планировал подготовить ряд терактов на территории региона. На кадрах оперативной съемки представлен арсенал экстремиста.
В Мурманской области сотрудники ФСБ РФ провели спецоперацию по уничтожению террориста.
Как сообщили в ведомстве, сторонник радикальной организации ИГ* планировал подготовить ряд терактов на территории региона.
На кадрах оперативной съемки представлен арсенал экстремиста, включая самодельное взрывное устройство.
* "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России и в некоторых других странах.