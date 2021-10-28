https://uz.sputniknews.ru/20211028/spetsoperatsiya-fsb-rf-rossiyskie-operativniki-likvidirovali-terrorista-pod-murmanskom-21134983.html

Спецоперация ФСБ РФ: российские оперативники ликвидировали террориста под Мурманском

Спецоперация ФСБ РФ: российские оперативники ликвидировали террориста под Мурманском

Сторонник радикальной организации планировал подготовить ряд терактов на территории региона. На кадрах оперативной съемки представлен арсенал экстремиста. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T13:57+0500

2021-10-28T13:57+0500

2021-10-28T14:23+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21134451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61a2efc4fde832c562fe349796436244.jpg

В Мурманской области сотрудники ФСБ РФ провели спецоперацию по уничтожению террориста. Как сообщили в ведомстве, сторонник радикальной организации ИГ* планировал подготовить ряд терактов на территории региона. На кадрах оперативной съемки представлен арсенал экстремиста, включая самодельное взрывное устройство. * "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России и в некоторых других странах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , видео