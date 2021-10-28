https://uz.sputniknews.ru/20211028/tseny-na-avto-na-vtorichnom-rynke-v-uzbekistane-vyrosli-do-18-21137916.html

Цены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%

Цены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%

Стоимость подержанных автомобилей за год почти не изменилась, лидерами по продажам остаются модели UzAuto. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T16:17+0500

2021-10-28T16:17+0500

2021-10-28T17:25+0500

экономика

узбекистан

цены

автомобили

uzauto motors

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20867663_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_791e7c8e07931db27bb9d3bc883602de.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Эксперты Центра экономических исследований и реформ провели анализ цен на вторичном рынке автомобилей в Узбекистане. Аналитики сравнивали цены за июль-октябрь 2020 и 2021 годов, сообщает Review.uz.По данным Госкомстата, количество личных автомобилей в стране за шесть лет выросло более чем на 800 тысяч – с 2 миллионов 109 тысяч в 2015 году до 2 миллионов 955 тысяч в 2021-м. По итогам прошлого года число автомобилей выросло на 14,5%: теперь на каждые 100 жителей Узбекистана приходится по 50 машин.Лидером по количеству продаж на вторичном рынке остается продукция UzAuto. Во второй половине 2021 года автомобили этой марки занимали 67,7% рынка подержанных автомобилей. На втором месте ВАЗ (LADA): на долю российского автопрома приходится 15,3% рынка.При этом эксперты отметили серьезный рост цен на относительно новые автомобили ("моложе" одного года). Так, Chevrolet Malibu подорожали на 18%, Chevrolet Tracker на 14%, Chevrolet Cobalt на 12%, Chevrolet Lacetti на 7%, Chevrolet Spark на 5%, а цены на Damas и Labo почти не изменились.Проблема в том, что завод UzAuto Motors был закрыт почти полтора месяца в связи с модернизацией, а производство автомобилей Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark приостанавливалось из-за глобальной нехватки полупроводников. В настоящее время выпуск всех популярных моделей возобновился.Резко взлетели цены и на российские Lada Vesta (27%) и Lada Niva (44%). Это связано с повышением цен на новые автомобили российского автопрома.В то же время на более старые автомобили цены поднялись не так значительно, а на некоторые модели даже снизились.При этом прошлогодний анализ показал, что износ авто на один год снижает его стоимость в среднем примерно на 300-400 долларов.В начале октября UzAauto Motors объявила об увеличении производства популярной марки автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов с 280 до 320 штук в сутки, что должно сократить очередь на покупку автомобилей.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/produktsiya-uzauto-motors-stala-samoy-jelannoy-v-kazaxstane-20910038.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, цены, автомобили, uzauto motors