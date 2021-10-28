https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistantsy-zadoljali-25-trln-sumov-za-kommunalnye-uslugi--zamministra-jkx-21138454.html

Узбекистанцы задолжали 2,5 трлн сумов за коммунальные услуги — замминистра ЖКХ

Узбекистанцы задолжали 2,5 трлн сумов за коммунальные услуги — замминистра ЖКХ

Для принятия необходимых мер представители соответствующих госорганизаций направляют письменные предупреждения, а затем обращаются в судебные органы. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T16:47+0500

2021-10-28T16:47+0500

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Жители Узбекистана задолжали за тепловую энергию свыше 2,1 трлн сумов, заявил замминистра ЖКХ Курбон Турсунов во время брифинга в АИМК. По его словам, узбекистанцы также задолжали 2,5 трлн сумов за газ, электроэнергию и холодную воду.Отмечается, что представители 20 теплоснабжающих компаний проводят разъяснительные работы с населением о необходимости своевременной оплаты за тепловую энергию. Для принятия мер сотрудники соответствующих госорганизаций направляют письменные предупреждения, а затем обращаются в судебные органы, уточнил замминстра ЖКХ.Согласно данным Турсунова, вовремя оплачивают коммунальные услуги всего 50-60% населения республики. Остальные 35-40% граждан ограничат доступ к ресурсам, если оплата не будет произведена своевременно, заключил спикер.

https://uz.sputniknews.ru/20201224/Dolg-oplatil--elektrichestvo-ne-poluchil-v-Minenergo-obyasnili-situatsiyu-15665220.html

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