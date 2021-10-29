https://uz.sputniknews.ru/20211029/facebook-smenil-nazvanie-na-meta-21145244.html

Facebook сменил название на Meta

Facebook сменил название на Meta

Цукерберг также впервые объяснил концепцию "метавселенной" Facebook. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T09:58+0500

2021-10-29T09:58+0500

2021-10-29T09:58+0500

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta. Таким образом в Facebook намерены показать, что компания — давно не только лишь соцсеть. IT-гигант также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими активами.Их названия останутся прежними. В "метавселенной" Цукерберга ставка делается на виртуальную реальность и существование человека в ней. Предполагается, что в будущем люди в пользу виртуальной реальности откажутся от экранов.

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