https://uz.sputniknews.ru/20211029/facebook-smenil-nazvanie-na-meta-21145244.html
Facebook сменил название на Meta
Facebook сменил название на Meta
Цукерберг также впервые объяснил концепцию "метавселенной" Facebook. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T09:58+0500
2021-10-29T09:58+0500
2021-10-29T09:58+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta. Таким образом в Facebook намерены показать, что компания — давно не только лишь соцсеть. IT-гигант также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими активами.Их названия останутся прежними. В "метавселенной" Цукерберга ставка делается на виртуальную реальность и существование человека в ней. Предполагается, что в будущем люди в пользу виртуальной реальности откажутся от экранов.
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технологии, соцсети, facebook
Facebook сменил название на Meta
Цукерберг также впервые объяснил концепцию "метавселенной" Facebook.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta.
"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — сказал Цукерберг в четверг во время презентации.
Таким образом в Facebook намерены показать, что компания — давно не только лишь соцсеть. IT-гигант также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими активами.
Их названия останутся прежними.
"У нас остается та же самая миссия — объединять людей. Бренды наших приложений не меняются. Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которые мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто (соцсетью) Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", — пояснил Цукерберг.
В "метавселенной" Цукерберга ставка делается на виртуальную реальность и существование человека в ней.
Предполагается, что в будущем люди в пользу виртуальной реальности откажутся от экранов.