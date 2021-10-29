Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211029/facebook-smenil-nazvanie-na-meta-21145244.html
Facebook сменил название на Meta
Facebook сменил название на Meta
Цукерберг также впервые объяснил концепцию "метавселенной" Facebook. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T09:58+0500
2021-10-29T09:58+0500
в мире
технологии
соцсети
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21145490_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_b661826da300474cd020da58d5bd9aa7.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta. Таким образом в Facebook намерены показать, что компания — давно не только лишь соцсеть. IT-гигант также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими активами.Их названия останутся прежними. В "метавселенной" Цукерберга ставка делается на виртуальную реальность и существование человека в ней. Предполагается, что в будущем люди в пользу виртуальной реальности откажутся от экранов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21145490_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8403ccbfbf24914c61856d79464504f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
технологии, соцсети, facebook

Facebook сменил название на Meta

09:58 29.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicЛоготип Facebook на клавиатуре
Логотип Facebook на клавиатуре - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Цукерберг также впервые объяснил концепцию "метавселенной" Facebook.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta.
"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — сказал Цукерберг в четверг во время презентации.
Таким образом в Facebook намерены показать, что компания — давно не только лишь соцсеть. IT-гигант также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими активами.
Их названия останутся прежними.
"У нас остается та же самая миссия — объединять людей. Бренды наших приложений не меняются. Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которые мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто (соцсетью) Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", — пояснил Цукерберг.
В "метавселенной" Цукерберга ставка делается на виртуальную реальность и существование человека в ней.
Предполагается, что в будущем люди в пользу виртуальной реальности откажутся от экранов.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:57В США вводят сексуальную привилегию
10:29Россия начнет выдавать гранты трем категориям иностранных студентов
09:58Facebook сменил название на Meta
09:30Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте
08:59Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России
08:30Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
ВчераВ Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
ВчераУдастся ли США "дожать" Узбекистан через партнерство НАТО
ВчераУзбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт
ВчераГоссуд вернул на пересмотр дело Sputnik Эстония
ВчераУзбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества
ВчераВ Казахстане произошла массовая драка
ВчераМинистр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России
ВчераInstagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис
ВчераБизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО
ВчераВстретимся в суде: как в Узбекистане обжаловать решение госорганов
ВчераУзбекистанцы задолжали 2,5 трлн сумов за коммунальные услуги — замминистра ЖКХ
ВчераЦены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%
ВчераВ техническом вузе Ташкента произошел крупный пожар — видео
ВчераТаджикистан не намерен признавать правительство талибов