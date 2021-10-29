https://uz.sputniknews.ru/20211029/narushenie-minskix-soglasheniy-zapad-nakajet-rossiyu-21148596.html

Нарушение Минских соглашений: Запад накажет Россию

Нарушение Минских соглашений: Запад накажет Россию

На протяжении этого года новости не раз начинались фразой: "В Донбассе — новое обострение вооруженного конфликта". 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T12:29+0500

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Вспомним хотя бы демонстративные переброски украинской бронетехники к линии фронта в феврале — марте. Вот и сейчас мы наблюдаем новый виток обострения, когда пушки снова зазвучали фактически на всей протяженности линии соприкосновения. Однако можно уже говорить не просто об очередном усилении напряженности, а о выходе конфликта на несколько иной уровень, о переходе Украиной определенной черты, за которой действительно возможно возобновление широкомасштабной войны.На этот случай стоит особо зафиксировать важный факт: резкое обострение ситуации началось утром 26 октября, когда украинские войска форсировали реку Кальмиус, являющуюся в южной, степной, части Донбасса естественной линией разграничения между противоборствующими сторонами, и заняли на левом берегу небольшое село Старомарьевка.То есть дата 26 октября и ничем не спровоцированные действия украинских военных стали отправной точкой эскалации — это всегда важно при дальнейшем определении ответственного за обострение конфликта. А то ведь мы знаем, кого обвинят в этом западные СМИ, "не заметившие" нынешней провокации Украины.Сначала были сведения о том, что украинская диверсионная группа зашла в Старомарьевку, вывесила там флаг и вернулась на исходные позиции. Однако на следующий день глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил тот факт, что вооруженные формирования Украины продолжают находиться в селе, установили там блокпосты и строят блиндажи, то есть укрепляются для создания плацдарма на левом берегу Кальмиуса. Для осознания опасности ситуации стоит отметить, что от этого села до российской границы — менее 30 километров открытой степи, без преград и препятствий.То есть одного марш-броска хватит, чтобы отрезать южную группировку войск ДНР от основных сил. О подготовке к такому сценарию свидетельствуют начавшиеся после захвата Старомарьевки массированные обстрелы близлежащего районного центра — Тельманово — и подтягивание на этот участок фронта танковых подразделений. Неудивительно, что за этим начались попытки вооруженных формирований ДНР разрушить понтонную переправу через Кальмиус, после чего и появилось видео, на котором украинские войска якобы впервые наносят боевой удар по огневым позициям противника приобретенными в Турции беспилотниками "Байрактар". Неверно было бы говорить, что в откровенно провокационных действиях украинских военных есть что-то новое. Достаточно вспомнить, что после заключения Минских соглашений (февраль 2015 года) и вплоть до прихода к власти Владимира Зеленского (май 2019-го) Киев вполне официально использовал "тактику жабьих прыжков", когда занимал один за другим населенные пункты в серой зоне. То есть сам захват села на нейтральной полосе является новостью для последних двух лет, но не для всей истории конфликта.И уж тем более не является чем-то новым для этой войны боевое применение беспилотников. Украина не раз использовала их в разных точках на линии фронта и даже глубоко в тылу, как это было с убийством четырехлетнего мальчика в апреле этого года. Да вот и сейчас одновременно с захватом Старомарьевки Киев применил боевой дрон, второй раз за этот год попытавшись взорвать нефтебазу, расположенную прямо посреди жилых кварталов Донецка.Слово "гипотетический" употреблено здесь неслучайно. Российская сторона выразила сомнение в правдивости рассказов Украины. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя эти сведения, сказал: "Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобраться, где правда, а где вымысел". В ДНР также не могут подтвердить, был ли применен Украиной "Байрактар" или нет, подчеркнув, что в любом случае погибших и раненых в результате удара дрона нет.Украинская же сторона полностью запуталась в своих показаниях по поводу турецкого БПЛА. Сначала эту информацию официально подтвердил Генштаб Украины, подчеркнувший, что приказ об операции "Байрактара" лично отдал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Затем ее опроверг министр обороны Украины Андрей Таран, назвавший все это "пророссийским фейком". А затем само заявление Тарана было названо "фейком российских хакеров" — якобы сайт, распространивший его, подвергся взлому. Зачем бы кому-то в России понадобилось опровергать сведения о применении Украиной "Байрактара", никто не пояснил. А все эти манипуляции украинских военных и обслуживающих их СМИ лишний раз подтверждают слова Лаврова о том, что и сам Киев запутался в нагромождении собственной лжи, не будучи способным отличить правду от своих же фейков.Однако тот факт, что украинский Генштаб открыто и гордо признался в применении беспилотников для нанесения боевых ударов, действительно является в некотором роде переломным. То есть командование ВСУ больше не стесняется признавать грубейшее нарушение им Минских соглашений. А запрет на использование БПЛА обеими сторонами конфликта содержится еще в меморандуме, подписанном Украиной 19 сентября 2014 года и ставшем базовым для дальнейших минских договоренностей. А затем, в июле 2020 года, и лично Зеленский подтвердил обязательство не использовать беспилотники в зоне конфликта. И если раньше Украина на официальном уровне открещивалась от своих диверсий с применением боевых дронов, то теперь перешагнула ту черту, за которой содержится полный отказ от Минска.Именно поэтому и можно утверждать, что в истории с турецкими беспилотниками Киев пересек красную линию. По словам представителя Луганской народной республики (ЛНР) в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника, члены украинской делегации в минских переговорах гордо заявили на этой неделе: "Да, мы использовали "Байрактары", мы использовали БПЛА — и регулярно это делаем". Причем заявляется это открыто, в присутствии представителей ОБСЕ, которые, по идее, должны бы фиксировать любое нарушение Минских соглашений.Сообщений о захвате села в серой зоне Берлин как бы вообще "не заметил". При этом не сомневайтесь, когда Народная милиция ДНР начнет освобождать эти территории и восстанавливать статус-кво, вот тут-то и Германия, и вся Европа, и США обязательно возопят о "российской агрессии", опустив начальную точку эскалации напряженности. Ну и затем, конечно, последуют санкции против России. Чего, похоже, Украина и добивается своими провокациями.Самое смешное — это то, что и такая реакция Берлина не удовлетворила Украину. Ее посол в Германии Андрей Мельник, который, судя по его неоднократным демаршам относительно страны своего пребывания, явно уверовал, что он является там неким проконсулом, имеющим право раздавать приказы, гневно отверг более чем осторожные замечания Берлина. В интервью газете Bild он заявил, что Украина имеет легитимное право использовать любые виды вооружений, а обязанность Германии заключается лишь в том, чтобы созвать "нормандский саммит". Правда, посол забыл пояснить, каков смысл "нормандского формата", если Киев априори не намерен выполнять его решения.Не приходится сомневаться в том, что такое наглое поведение Украины относительно своих европейских патронов стало возможным исключительно при поддержке или даже по прямому указанию главного хозяина — Соединенных Штатов.Неслучайно обострение конфликта началось сразу же после визита на Украину министра обороны США Ллойда Остина. Отмашка на эскалацию была получена, провокации на линии фронта были заранее согласованы. Как и предполагалось, американцы сознательно превращают Украину в полигон, а украинцев — в пушечное мясо.Помогать в этом берется и Британия, куда на этих выходных направляется Зеленский. Тот решил совместить поездку на климатический саммит ООН в Глазго с переговорами о поставках Украине британских ракет Brimstone. Британцы и не скрывают своих надежд на использование этих ракет против России.Сколько мирных жителей Донбасса и Украины погибнет в результате применения нового для этих мест вида летального оружия, ни Лондон, ни Вашингтон совершенно не заботит — они знают, что все равно объявят погибших "жертвами российской агрессии" и потребуют введения очередных санкций против нас.Именно поэтому важно сейчас запомнить каждую деталь начала нового обострения в Донбассе и зафиксировать, кто же ответственен за эскалацию конфликта. Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210825/kiev-otkazyvaetsya-ot-donbassa-i-zastavit-ego-pojalet-20230022.html

https://uz.sputniknews.ru/20211020/protivostoyat-rossii-nato-pomojet-ukraine-ubit-bolshe-lyudey-20980654.html

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