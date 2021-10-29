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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211029/partiynaya-jizn-v-uzbekistane-serezno-aktivizirovalas--nablyudatel-21154208.html
Грозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане?
Грозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане?
Политические партии в стране превращаются в постоянный политический институт, растет уровень профессионализма партийцев, считает Андрей Грозин. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T15:30+0500
2021-10-29T16:06+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
выборы президента
партия
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. На прошедших недавно президентских выборах в Узбекистане была заметна серьезная активизация партийной жизни, отметил в интервью Sputnik Узбекистан наблюдатель, кандидат исторических наук, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Наблюдатель отметил активное участие всех партий в выборном процессе. На всех избирательных участках, которые он посетил, присутствовали представители всех пяти партий, имелись соответствующие агитационные и информационные материалы. По его мнению, уровень политических партий с прошлых выборов сильно вырос, они превращаются в реальный политический институт.Возможно, это является частью многоплановой стратегии узбекских властей. Между тем, значительные изменения претерпел и сам процесс выборов. Был принят новый избирательный кодекс, который существенно демократизировал выборный процесс. Теперь все участники этого процесса, включая политические партии, смогли действовать более свободно.
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узбекистан, выборы президента, партия

Грозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане?

15:30 29.10.2021 (обновлено: 16:06 29.10.2021)
© SputnikАндрей Грозин
Андрей Грозин - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© Sputnik
Политические партии в стране превращаются в постоянный политический институт, растет уровень профессионализма партийцев, считает Андрей Грозин.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. На прошедших недавно президентских выборах в Узбекистане была заметна серьезная активизация партийной жизни, отметил в интервью Sputnik Узбекистан наблюдатель, кандидат исторических наук, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
"То, что партийная жизнь в Узбекистане серьезно активизировалась – это свершившийся факт. Понятно, что и после прошедших выборов, в том числе исходя из тех итогов, которые получили выдвиженцы партий, можно ожидать серьезного оживления партийной жизни в Узбекистане", - заявил эксперт.
Наблюдатель отметил активное участие всех партий в выборном процессе. На всех избирательных участках, которые он посетил, присутствовали представители всех пяти партий, имелись соответствующие агитационные и информационные материалы. По его мнению, уровень политических партий с прошлых выборов сильно вырос, они превращаются в реальный политический институт.
"Партии действительно достаточно громко заявили о себе на этих выборах, в ходе этих выборов, во время подготовки к ним. И сейчас они, надеюсь, превращаются в реальный политический институт, который будет действовать не просто от выборов к выборам, а, что называется, на постоянной основе. Видно насколько вырос уровень профессионализма партийцев в Узбекистане, при чем всех, что людей, работающих в правых партиях, что людей, работающих в левых партиях, что у узбекских "зеленых", отметил он.
Возможно, это является частью многоплановой стратегии узбекских властей. Между тем, значительные изменения претерпел и сам процесс выборов. Был принят новый избирательный кодекс, который существенно демократизировал выборный процесс. Теперь все участники этого процесса, включая политические партии, смогли действовать более свободно.
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