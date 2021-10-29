Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Грозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане?
15:30 29.10.2021 (обновлено: 16:06 29.10.2021)
© SputnikАндрей Грозин
© Sputnik
Политические партии в стране превращаются в постоянный политический институт, растет уровень профессионализма партийцев, считает Андрей Грозин.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. На прошедших недавно президентских выборах в Узбекистане была заметна серьезная активизация партийной жизни, отметил в интервью Sputnik Узбекистан наблюдатель, кандидат исторических наук, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
"То, что партийная жизнь в Узбекистане серьезно активизировалась – это свершившийся факт. Понятно, что и после прошедших выборов, в том числе исходя из тех итогов, которые получили выдвиженцы партий, можно ожидать серьезного оживления партийной жизни в Узбекистане", - заявил эксперт.
Наблюдатель отметил активное участие всех партий в выборном процессе. На всех избирательных участках, которые он посетил, присутствовали представители всех пяти партий, имелись соответствующие агитационные и информационные материалы. По его мнению, уровень политических партий с прошлых выборов сильно вырос, они превращаются в реальный политический институт.
"Партии действительно достаточно громко заявили о себе на этих выборах, в ходе этих выборов, во время подготовки к ним. И сейчас они, надеюсь, превращаются в реальный политический институт, который будет действовать не просто от выборов к выборам, а, что называется, на постоянной основе. Видно насколько вырос уровень профессионализма партийцев в Узбекистане, при чем всех, что людей, работающих в правых партиях, что людей, работающих в левых партиях, что у узбекских "зеленых", отметил он.
Возможно, это является частью многоплановой стратегии узбекских властей. Между тем, значительные изменения претерпел и сам процесс выборов. Был принят новый избирательный кодекс, который существенно демократизировал выборный процесс. Теперь все участники этого процесса, включая политические партии, смогли действовать более свободно.