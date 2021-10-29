https://uz.sputniknews.ru/20211029/partiynaya-jizn-v-uzbekistane-serezno-aktivizirovalas--nablyudatel-21154208.html

Грозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане?

Грозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане?

Политические партии в стране превращаются в постоянный политический институт, растет уровень профессионализма партийцев, считает Андрей Грозин. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T15:30+0500

2021-10-29T15:30+0500

2021-10-29T16:06+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

выборы президента

партия

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. На прошедших недавно президентских выборах в Узбекистане была заметна серьезная активизация партийной жизни, отметил в интервью Sputnik Узбекистан наблюдатель, кандидат исторических наук, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Наблюдатель отметил активное участие всех партий в выборном процессе. На всех избирательных участках, которые он посетил, присутствовали представители всех пяти партий, имелись соответствующие агитационные и информационные материалы. По его мнению, уровень политических партий с прошлых выборов сильно вырос, они превращаются в реальный политический институт.Возможно, это является частью многоплановой стратегии узбекских властей. Между тем, значительные изменения претерпел и сам процесс выборов. Был принят новый избирательный кодекс, который существенно демократизировал выборный процесс. Теперь все участники этого процесса, включая политические партии, смогли действовать более свободно.

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узбекистан, выборы президента, партия