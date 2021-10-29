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Турция изменила правила въезда в страну
Турция изменила правила въезда в страну
Пассажиры, которые въезжают в Турцию без сертификата о вакцинации и других необходимых документов, могут быть помещены на режим самоизоляции на 14 дней. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T12:06+0500
2021-10-29T12:06+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Турции новые правила для прибывающих в страну: детям до 12 лет теперь нет необходимости сдавать ПЦР-тест. Раньше от тестирования на наличие коронавируса в крови освобождались только дети до 6 лет.Эти требования действуют уже около двух недель, однако в АО "Uzbekistan Airways" о них сообщили только сегодня.Для остальных пассажиров правила не изменились - чтобы въехать в Турцию, им необходимо иметь при себе сертификат о прохождении полного курса вакцинации либо документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19 за последние 6 месяцев. Если этих документов нет, пассажир обязан предъявить отрицательный ПЦР-тест. Те же, кто въезжает в Турцию без сертификата о вакцинации и других необходимых документов, может быть помещен на режим самоизоляции на 14 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210711/uzbekistan-airways-zapustila-bagajnuyu-aktsiyu-dlya-lyubiteley-turtsii-19636175.html
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турция, самолет, коронавирус covid-19

Турция изменила правила въезда в страну

12:06 29.10.2021
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Пассажиры, которые въезжают в Турцию без сертификата о вакцинации и других необходимых документов, могут быть помещены на режим самоизоляции на 14 дней.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Турции новые правила для прибывающих в страну: детям до 12 лет теперь нет необходимости сдавать ПЦР-тест. Раньше от тестирования на наличие коронавируса в крови освобождались только дети до 6 лет.
Эти требования действуют уже около двух недель, однако в АО "Uzbekistan Airways" о них сообщили только сегодня.
Для остальных пассажиров правила не изменились - чтобы въехать в Турцию, им необходимо иметь при себе сертификат о прохождении полного курса вакцинации либо документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19 за последние 6 месяцев.
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Если этих документов нет, пассажир обязан предъявить отрицательный ПЦР-тест. Те же, кто въезжает в Турцию без сертификата о вакцинации и других необходимых документов, может быть помещен на режим самоизоляции на 14 дней.
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