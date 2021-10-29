https://uz.sputniknews.ru/20211029/v-uzbekistane-sostavili-reyting-regionov-uzbekistana-21157124.html

Составлен рейтинг регионов Узбекистана: где хорошо жить

Составлен рейтинг регионов Узбекистана: где хорошо жить

Оценку производили по ряду критериев, среди которых - развитие рынка труда, доступность и качество социальных услуг, качество деловой среды и развития... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

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В конце августа в Узбекистане ввели KPI для руководителей регионов и госорганов и на днях Агентство развития госслужбы при президенте опубликовало первые результаты.Оценку производили по ряду критериев, среди которых - развитие рынка труда, доступность и качество социальных услуг, качество деловой среды и развития предпринимательства, эффективность работы госорганов на местах с обращениями граждан.Согласно приведенной информации, эффективнее всех выполнял свою работу хоким Навоийской области, его итог 87 баллов. Вслед за ним идут руководители Хорезмской (86 баллов) и Андижанской (84 балла) областей.На местном уровне лидирует глава Коровулбазарского района Бухарской области, его результат 98,2 балла. Худший показатель эффективности продемонстрировали власти Сарыасийского района Сурхандарьинской области, Чиракчинского района Кашкадарьинской области и Бостанлыкского района Ташобласти.

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