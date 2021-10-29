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Составлен рейтинг регионов Узбекистана: где хорошо жить
Составлен рейтинг регионов Узбекистана: где хорошо жить
Оценку производили по ряду критериев, среди которых - развитие рынка труда, доступность и качество социальных услуг, качество деловой среды и развития... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T20:11+0500
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В конце августа в Узбекистане ввели KPI для руководителей регионов и госорганов и на днях Агентство развития госслужбы при президенте опубликовало первые результаты.Оценку производили по ряду критериев, среди которых - развитие рынка труда, доступность и качество социальных услуг, качество деловой среды и развития предпринимательства, эффективность работы госорганов на местах с обращениями граждан.Согласно приведенной информации, эффективнее всех выполнял свою работу хоким Навоийской области, его итог 87 баллов. Вслед за ним идут руководители Хорезмской (86 баллов) и Андижанской (84 балла) областей.На местном уровне лидирует глава Коровулбазарского района Бухарской области, его результат 98,2 балла. Худший показатель эффективности продемонстрировали власти Сарыасийского района Сурхандарьинской области, Чиракчинского района Кашкадарьинской области и Бостанлыкского района Ташобласти.
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мультимедиа , узбекистан, рейтинг, инфографика

Составлен рейтинг регионов Узбекистана: где хорошо жить

20:11 29.10.2021
Оценку производили по ряду критериев, среди которых - развитие рынка труда, доступность и качество социальных услуг, качество деловой среды и развития предпринимательства, эффективность работы госорганов на местах с обращениями граждан.
Рейтинг регионов Узбекистана деск - Sputnik Узбекистан
Рейтинг регионов Узбекистана деск - Sputnik Узбекистан
В конце августа в Узбекистане ввели KPI для руководителей регионов и госорганов и на днях Агентство развития госслужбы при президенте опубликовало первые результаты.
Оценку производили по ряду критериев, среди которых - развитие рынка труда, доступность и качество социальных услуг, качество деловой среды и развития предпринимательства, эффективность работы госорганов на местах с обращениями граждан.
Согласно приведенной информации, эффективнее всех выполнял свою работу хоким Навоийской области, его итог 87 баллов. Вслед за ним идут руководители Хорезмской (86 баллов) и Андижанской (84 балла) областей.
На местном уровне лидирует глава Коровулбазарского района Бухарской области, его результат 98,2 балла. Худший показатель эффективности продемонстрировали власти Сарыасийского района Сурхандарьинской области, Чиракчинского района Кашкадарьинской области и Бостанлыкского района Ташобласти.
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