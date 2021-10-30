https://uz.sputniknews.ru/20211030/komu-predostavyat-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomosch--21162539.html

Кому предоставят бесплатную юридическую помощь

Кому предоставят бесплатную юридическую помощь

Адвокаты могут защищать граждан в гражданских, административных и уголовных делах за счет государства. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-30T14:58+0500

2021-10-30T14:58+0500

2021-10-30T15:02+0500

общество

узбекистан

законопроект

помощь

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям. Законопроект об этом размещен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в виде консультации и в виде оформления документов. Кроме того, юристы могут бесплатно защищать права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц в судах, государственных органах и других организациях.Адвокаты могут добровольно оказать бесплатную помощь в любом виде адвокатской деятельности, установленном законодательством.Первичную бесплатную юридическую помощь предоставляют так называемые юридические клиники и ННО. Ее могут оказать как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также организациям — юридическим лицам.Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям.При этом вторичную бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, внесенные в Реестр.Контроль и координация вторичной бесплатной юридической помощи осуществляется Центром бесплатной юридической помощи и его региональными отделениями.Главным образом, на вторичную бесплатную юрпомощь могут рассчитывать малообеспеченные (включенные в Единый социальный Реестр), а также люди, страдающие психическими расстройствами.Управление и контроль вторичной бесплатной юридической помощи возложат на Центр бесплатной юридической помощи и его региональные отделения.

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