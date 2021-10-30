Кому предоставят бесплатную юридическую помощь

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям. Законопроект об этом размещен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в виде консультации и в виде оформления документов. Кроме того, юристы могут бесплатно защищать права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц в судах, государственных органах и других организациях.Адвокаты могут добровольно оказать бесплатную помощь в любом виде адвокатской деятельности, установленном законодательством.Первичную бесплатную юридическую помощь предоставляют так называемые юридические клиники и ННО. Ее могут оказать как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также организациям — юридическим лицам.Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям.При этом вторичную бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, внесенные в Реестр.Контроль и координация вторичной бесплатной юридической помощи осуществляется Центром бесплатной юридической помощи и его региональными отделениями.Главным образом, на вторичную бесплатную юрпомощь могут рассчитывать малообеспеченные (включенные в Единый социальный Реестр), а также люди, страдающие психическими расстройствами.Управление и контроль вторичной бесплатной юридической помощи возложат на Центр бесплатной юридической помощи и его региональные отделения.
Адвокаты могут защищать граждан в гражданских, административных и уголовных делах за счет государства.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям. Законопроект об этом размещен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.
Основные приницпы бесплатной юридической помощи являются:
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан;
- соблюдение правил профессиональной этики.
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в виде консультации и в виде оформления документов. Кроме того, юристы могут бесплатно защищать права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц в судах, государственных органах и других организациях.
Адвокаты могут добровольно оказать бесплатную помощь в любом виде адвокатской деятельности, установленном законодательством.
Первичную бесплатную юридическую помощь предоставляют так называемые юридические клиники и ННО. Ее могут оказать как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также организациям — юридическим лицам.
Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям.
При этом вторичную бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, внесенные в Реестр.
Контроль и координация вторичной бесплатной юридической помощи осуществляется Центром бесплатной юридической помощи и его региональными отделениями.
Главным образом, на вторичную бесплатную юрпомощь могут рассчитывать малообеспеченные (включенные в Единый социальный Реестр), а также люди, страдающие психическими расстройствами.
Управление и контроль вторичной бесплатной юридической помощи возложат на Центр бесплатной юридической помощи и его региональные отделения.