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https://uz.sputniknews.ru/20211030/komu-predostavyat-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomosch--21162539.html
Кому предоставят бесплатную юридическую помощь
Кому предоставят бесплатную юридическую помощь
Адвокаты могут защищать граждан в гражданских, административных и уголовных делах за счет государства. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T14:58+0500
2021-10-30T15:02+0500
общество
узбекистан
законопроект
помощь
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям. Законопроект об этом размещен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в виде консультации и в виде оформления документов. Кроме того, юристы могут бесплатно защищать права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц в судах, государственных органах и других организациях.Адвокаты могут добровольно оказать бесплатную помощь в любом виде адвокатской деятельности, установленном законодательством.Первичную бесплатную юридическую помощь предоставляют так называемые юридические клиники и ННО. Ее могут оказать как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также организациям — юридическим лицам.Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям.При этом вторичную бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, внесенные в Реестр.Контроль и координация вторичной бесплатной юридической помощи осуществляется Центром бесплатной юридической помощи и его региональными отделениями.Главным образом, на вторичную бесплатную юрпомощь могут рассчитывать малообеспеченные (включенные в Единый социальный Реестр), а также люди, страдающие психическими расстройствами.Управление и контроль вторичной бесплатной юридической помощи возложат на Центр бесплатной юридической помощи и его региональные отделения.
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узбекистан, законопроект, помощь

Кому предоставят бесплатную юридическую помощь

14:58 30.10.2021 (обновлено: 15:02 30.10.2021)
© Пресс-служба Агентства государственных услуг УзбекистанаАгентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы
Агентство госуслуг поможет сырдарьинцам восстановить документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2021
© Пресс-служба Агентства государственных услуг Узбекистана
Адвокаты могут защищать граждан в гражданских, административных и уголовных делах за счет государства.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям. Законопроект об этом размещен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.
Основные приницпы бесплатной юридической помощи являются:

- легитимность; · гарантированная юридическая помощь; - беспристрастность;

- не дискриминация;

- конфиденциальность;

- отсутствие конфликта интересов;

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан;

- соблюдение правил профессиональной этики.

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в виде консультации и в виде оформления документов. Кроме того, юристы могут бесплатно защищать права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц в судах, государственных органах и других организациях.
Адвокаты могут добровольно оказать бесплатную помощь в любом виде адвокатской деятельности, установленном законодательством.
Первичную бесплатную юридическую помощь предоставляют так называемые юридические клиники и ННО. Ее могут оказать как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также организациям — юридическим лицам.
Вторичная бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам за государственный счет в виде участия адвоката в гражданских, административных, уголовных делах и делах по административным правонарушениям.
При этом вторичную бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, внесенные в Реестр.
Контроль и координация вторичной бесплатной юридической помощи осуществляется Центром бесплатной юридической помощи и его региональными отделениями.
Главным образом, на вторичную бесплатную юрпомощь могут рассчитывать малообеспеченные (включенные в Единый социальный Реестр), а также люди, страдающие психическими расстройствами.
Управление и контроль вторичной бесплатной юридической помощи возложат на Центр бесплатной юридической помощи и его региональные отделения.
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