https://uz.sputniknews.ru/20211030/poet-otsudil-u-yulduz-usmanovoy-185-millionov-sumov-21159945.html

Поэт отсудил у Юлдуз Усмановой 185 миллионов сумов

Поэт отсудил у Юлдуз Усмановой 185 миллионов сумов

Такую компенсацию должна выплатить певица Юлчи Рузиеву за нарушение авторских прав. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-30T11:41+0500

2021-10-30T11:41+0500

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общество

узбекистан

культура

юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Певица Юлдуз Усманова обязана выплатить поэту Юлчи Рузиеву 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Такое решение вынес накануне Мирзо-Улукбекский межрайонный суд, сообщает Агентство интеллектуальной собственности в своем Telegram-канале.Народная артистка Узбекистана исполнила песню на стихотворение "Хаста бўлма" Юлчи Рузиева, написанное им еще в 2016 году, не выплатив гонорара автору. Поэт подал на Усманову иск в суд, и 29 октября состоялись открытые слушания по делу.Как отмечают в агентстве, по законодательству Узбекистана в случае нарушения авторских прав автор имеет право на компенсацию в размере от 20 до 1000 базовых расчетных величин.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/yulduz-usmanova-uvidelas-s-osobennoy-fanatkoy-i-dala-ey-obeschanie--video-20764269.html

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узбекистан, культура, юлдуз усманова