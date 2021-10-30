https://uz.sputniknews.ru/20211030/poet-otsudil-u-yulduz-usmanovoy-185-millionov-sumov-21159945.html
Поэт отсудил у Юлдуз Усмановой 185 миллионов сумов
Поэт отсудил у Юлдуз Усмановой 185 миллионов сумов
Такую компенсацию должна выплатить певица Юлчи Рузиеву за нарушение авторских прав. 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T11:41+0500
2021-10-30T11:41+0500
2021-10-30T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Певица Юлдуз Усманова обязана выплатить поэту Юлчи Рузиеву 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Такое решение вынес накануне Мирзо-Улукбекский межрайонный суд, сообщает Агентство интеллектуальной собственности в своем Telegram-канале.Народная артистка Узбекистана исполнила песню на стихотворение "Хаста бўлма" Юлчи Рузиева, написанное им еще в 2016 году, не выплатив гонорара автору. Поэт подал на Усманову иск в суд, и 29 октября состоялись открытые слушания по делу.Как отмечают в агентстве, по законодательству Узбекистана в случае нарушения авторских прав автор имеет право на компенсацию в размере от 20 до 1000 базовых расчетных величин.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/yulduz-usmanova-uvidelas-s-osobennoy-fanatkoy-i-dala-ey-obeschanie--video-20764269.html
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узбекистан, культура, юлдуз усманова
Поэт отсудил у Юлдуз Усмановой 185 миллионов сумов
11:41 30.10.2021 (обновлено: 11:43 30.10.2021)
Такую компенсацию должна выплатить певица Юлчи Рузиеву за нарушение авторских прав.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Певица Юлдуз Усманова обязана выплатить поэту Юлчи Рузиеву 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Такое решение вынес накануне Мирзо-Улукбекский межрайонный суд, сообщает Агентство интеллектуальной собственности в своем Telegram-канале
.
Народная артистка Узбекистана исполнила песню на стихотворение "Хаста бўлма" Юлчи Рузиева, написанное им еще в 2016 году, не выплатив гонорара автору. Поэт подал на Усманову иск в суд, и 29 октября состоялись открытые слушания по делу.
"Окончательным решением суда иск удовлетворен частично. В суде ответчику было предписано выплатить 50 миллионов сумов компенсации морального вреда и 500-кратную сумму БРВ за нарушение авторских прав, что в общей сумме составило 185 миллионов сумов", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечают в агентстве, по законодательству Узбекистана в случае нарушения авторских прав автор имеет право на компенсацию в размере от 20 до 1000 базовых расчетных величин.