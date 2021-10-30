https://uz.sputniknews.ru/20211030/putin-prizval-g-20-vzaimno-priznat-sertifikaty-vaktsinatsii-21164934.html

Путин призвал G-20 взаимно признать сертификаты вакцинации

Путин призвал G-20 взаимно признать сертификаты вакцинации

Президент России подчеркнул необходимость того, чтобы ВОЗ ускорила проверку новых вакцин 30.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-30T22:36+0500

2021-10-30T22:36+0500

2021-10-30T22:36+0500

россия

владимир путин

саммит

g-20

вакцинация

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По мнению российского президента, нуждающиеся страны по-прежнему не могут получить столь необходимого доступа к вакцинам от коронавируса и иным жизненно важным ресурсам.Путин также отметил, что в настоящее время остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс проверки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов.В связи с непрерывной мутацией коронавируса, странам необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин, считает президент.В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Lite". Российская вакцина "Спутник" разрешена в нескольких десятках стран. Однако во многих странах, в том числе в Евросоюзе и США, российской вакциной привиться нельзя, не признаются и сертификаты о вакцинации "Спутником".Саммит G-20 проходит в Риме. Большинство участников приехали в Италию, но часть глав государств, включая президента России Владимира Путина, выступают в формате видеоконференции. В рамках саммита планируется обсудить вопросы восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития, преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.

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владимир путин, саммит, g-20, вакцинация