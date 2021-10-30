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Путин призвал G-20 взаимно признать сертификаты вакцинации
Путин призвал G-20 взаимно признать сертификаты вакцинации
Президент России подчеркнул необходимость того, чтобы ВОЗ ускорила проверку новых вакцин 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T22:36+0500
2021-10-30T22:36+0500
россия
владимир путин
саммит
g-20
вакцинация
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По мнению российского президента, нуждающиеся страны по-прежнему не могут получить столь необходимого доступа к вакцинам от коронавируса и иным жизненно важным ресурсам.Путин также отметил, что в настоящее время остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс проверки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов.В связи с непрерывной мутацией коронавируса, странам необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин, считает президент.В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Lite". Российская вакцина "Спутник" разрешена в нескольких десятках стран. Однако во многих странах, в том числе в Евросоюзе и США, российской вакциной привиться нельзя, не признаются и сертификаты о вакцинации "Спутником".Саммит G-20 проходит в Риме. Большинство участников приехали в Италию, но часть глав государств, включая президента России Владимира Путина, выступают в формате видеоконференции. В рамках саммита планируется обсудить вопросы восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития, преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.
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владимир путин, саммит, g-20, вакцинация

Путин призвал G-20 взаимно признать сертификаты вакцинации

22:36 30.10.2021
© Sputnik / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
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Президент России подчеркнул необходимость того, чтобы ВОЗ ускорила проверку новых вакцин
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Выступая на саммите G-20, президент России Владимир Путин призвал страны-участницы организации в кратчайший срок проработать вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от Covid-19.
По мнению российского президента, нуждающиеся страны по-прежнему не могут получить столь необходимого доступа к вакцинам от коронавируса и иным жизненно важным ресурсам.
"Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - подчеркнул он.
Путин также отметил, что в настоящее время остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс проверки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов.
"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность", — сказал Путин.
В связи с непрерывной мутацией коронавируса, странам необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин, считает президент.
В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Lite". Российская вакцина "Спутник" разрешена в нескольких десятках стран. Однако во многих странах, в том числе в Евросоюзе и США, российской вакциной привиться нельзя, не признаются и сертификаты о вакцинации "Спутником".
Саммит G-20 проходит в Риме. Большинство участников приехали в Италию, но часть глав государств, включая президента России Владимира Путина, выступают в формате видеоконференции. В рамках саммита планируется обсудить вопросы восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития, преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.
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