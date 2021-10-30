https://uz.sputniknews.ru/20211030/umer-igor-kirillov-21162242.html

Умер Игорь Кириллов

Умер Игорь Кириллов

Легендарный диктор, ведущий программы "Время" скончался на 90-м году жизни 30.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-30T14:20+0500

2021-10-30T14:20+0500

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россия

телевидение

телеведущий

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Известный советский и российский ведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.Причина смерти телеведущего не уточняется.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932-го в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956 годах играл в Московском театре драмы и комедии.На телевидении работал с 1957-го; был диктором программы "Время", вел многие другие передачи и трансляции парадов на Красной площади.С 1968 по 1989 годы возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом.Игорь Кириллов — народный артист СССР, лауреат Государственной премии, кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

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