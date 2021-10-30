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Умер Игорь Кириллов
Умер Игорь Кириллов
Легендарный диктор, ведущий программы "Время" скончался на 90-м году жизни 30.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-30T14:20+0500
2021-10-30T14:20+0500
2021-10-30T15:00+0500
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телевидение
телеведущий
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Известный советский и российский ведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.Причина смерти телеведущего не уточняется.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932-го в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956 годах играл в Московском театре драмы и комедии.На телевидении работал с 1957-го; был диктором программы "Время", вел многие другие передачи и трансляции парадов на Красной площади.С 1968 по 1989 годы возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом.Игорь Кириллов — народный артист СССР, лауреат Государственной премии, кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
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телевидение, телеведущий
Умер Игорь Кириллов
14:20 30.10.2021 (обновлено: 15:00 30.10.2021)
Легендарный диктор, ведущий программы "Время" скончался на 90-м году жизни
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Известный советский и российский ведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал
.
"Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель", — говорится в сообщении.
Причина смерти телеведущего не уточняется.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932-го в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956 годах играл в Московском театре драмы и комедии.
На телевидении работал с 1957-го; был диктором программы "Время", вел многие другие передачи и трансляции парадов на Красной площади.
С 1968 по 1989 годы возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом.
Игорь Кириллов — народный артист СССР, лауреат Государственной премии, кавалер различных орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".