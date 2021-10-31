Победа Мирзиёева на выборах, отставка Меркель, свадьба принцессы Японии Мако — фото недели

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана.
Мирзиёев набрал 80,12% голосов избирателей во время президентских выборов.
За кандидата УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 12 миллионов 988 тысяч 964 избирателя.
За кандидата УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 12 миллионов 988 тысяч 964 избирателя.
Сторонники Шавката Мирзиёева празднуют победу.
Сторонники Шавката Мирзиёева празднуют победу.
Ангела Меркель, которая была канцлером Германии в течение 16 лет, получила письмо об отставке от президента Франк-Вальтера Штайнмайера.
Ангела Меркель, которая была канцлером Германии в течение 16 лет, получила письмо об отставке от президента Франк-Вальтера Штайнмайера.
Жительница Токио смотрит церемонию бракосочетания принцессы Мако с простолюдином Кеем Комуро.
Жительница Токио смотрит церемонию бракосочетания принцессы Мако с простолюдином Кеем Комуро.
Мужчина за рулем рикши в Кабуле.
Норберт Допф из Австрии принял участие в международном чемпионате по усам и бороде.
Норберт Допф из Австрии принял участие в международном чемпионате по усам и бороде.
Девушка-канатоходец в Дели.
Девушка-канатоходец в Дели.
Турист, греющийся на солнечном пляже Кубы.
Британский активист Стив Брей выступил с протестом перед воротами на Даунинг-стрит после того, как депутаты проголосовали против законопроекта об охране окружающей среды.
Британский активист Стив Брей выступил с протестом перед воротами на Даунинг-стрит после того, как депутаты проголосовали против законопроекта об охране окружающей среды.
Мигрант, путешествующий из Мексики в США.
Мигрант, путешествующий из Мексики в США.
Гигантская марионетка из сериала "Игра в кальмара" в Сеульском парке.
Принцесса Мако, дочь японского наследного принца Акисино, племянника правящего императора Нарухито, вышла замуж за обычного гражданина, 30-летнего Кея Комуро. Она потеряла статус принцессы Японии.
Принцесса Мако, дочь японского наследного принца Акисино, племянника правящего императора Нарухито, вышла замуж за обычного гражданина, 30-летнего Кея Комуро. Она потеряла статус принцессы Японии.
Протесты против военного переворота в Судане.
Протесты против военного переворота в Судане.
Мужчина перекидывает кровать через голову на Гаити.
Мужчина перекидывает кровать через голову на Гаити.
Сомалийский мигрант на белорусско-польской границе.
Кадр со съемок фильма, когда актер Алек Болдуин стреляет из пистолета. Холостой патрон разрывается и осколок попадает в оператора.
Кадр со съемок фильма, когда актер Алек Болдуин стреляет из пистолета. Холостой патрон разрывается и осколок попадает в оператора.