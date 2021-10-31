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Победа Мирзиёева на выборах, отставка Меркель, свадьба принцессы Японии Мако — фото недели
Победа Мирзиёева на выборах, отставка Меркель, свадьба принцессы Японии Мако — фото недели
Смотрите в нашей фотоленте самые яркие кадры с места событий, которые произошли за последние семь дней. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа

Победа Мирзиёева на выборах, отставка Меркель, свадьба принцессы Японии Мако — фото недели

17:48 31.10.2021 (обновлено: 17:49 31.10.2021)
Смотрите в нашей фотоленте самые яркие кадры с места событий, которые произошли за последние семь дней.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
1/18
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана.

© Пресс-служба УзЛиДеП

Мирзиёев набрал 80,12% голосов избирателей во время президентских выборов.

Мирзиёев набрал 80,12% голосов избирателей во время президентских выборов. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Пресс-служба УзЛиДеП

Мирзиёев набрал 80,12% голосов избирателей во время президентских выборов.

© Пресс-служба президента Узбекистана

За кандидата УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 12 миллионов 988 тысяч 964 избирателя.

За кандидата УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 12 миллионов 988 тысяч 964 избирателя. - Sputnik Узбекистан
3/18
© Пресс-служба президента Узбекистана

За кандидата УзЛиДеП Шавката Мирзиёева проголосовало 12 миллионов 988 тысяч 964 избирателя.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Сторонники Шавката Мирзиёева празднуют победу.

Сторонники Шавката Мирзиёева празднуют победу. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Пресс-служба президента Узбекистана

Сторонники Шавката Мирзиёева празднуют победу.

© AP Photo / Markus Schreiber

Ангела Меркель, которая была канцлером Германии в течение 16 лет, получила письмо об отставке от президента Франк-Вальтера Штайнмайера.

Ангела Меркель, которая была канцлером Германии в течение 16 лет, получила письмо об отставке от президента Франк-Вальтера Штайнмайера. - Sputnik Узбекистан
5/18
© AP Photo / Markus Schreiber

Ангела Меркель, которая была канцлером Германии в течение 16 лет, получила письмо об отставке от президента Франк-Вальтера Штайнмайера.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Жительница Токио смотрит церемонию бракосочетания принцессы Мако с простолюдином Кеем Комуро.

Жительница Токио смотрит церемонию бракосочетания принцессы Мако с простолюдином Кеем Комуро. - Sputnik Узбекистан
6/18
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Жительница Токио смотрит церемонию бракосочетания принцессы Мако с простолюдином Кеем Комуро.

© REUTERS / Jorge Silva

Мужчина за рулем рикши в Кабуле.

Мужчина за рулем рикши в Кабуле. - Sputnik Узбекистан
7/18
© REUTERS / Jorge Silva

Мужчина за рулем рикши в Кабуле.

© REUTERS / Lukas Barth

Норберт Допф из Австрии принял участие в международном чемпионате по усам и бороде.

Норберт Допф из Австрии принял участие в международном чемпионате по усам и бороде. - Sputnik Узбекистан
8/18
© REUTERS / Lukas Barth

Норберт Допф из Австрии принял участие в международном чемпионате по усам и бороде.

© AFP / Sajjad Hussain

Девушка-канатоходец в Дели.

Девушка-канатоходец в Дели. - Sputnik Узбекистан
9/18
© AFP / Sajjad Hussain

Девушка-канатоходец в Дели.

© REUTERS / Alexandre Meneghini

Турист, греющийся на солнечном пляже Кубы.

Турист, греющийся на солнечном пляже Кубы. - Sputnik Узбекистан
10/18
© REUTERS / Alexandre Meneghini

Турист, греющийся на солнечном пляже Кубы.

© REUTERS / Henry Nicholls

Британский активист Стив Брей выступил с протестом перед воротами на Даунинг-стрит после того, как депутаты проголосовали против законопроекта об охране окружающей среды.

Британский активист Стив Брей выступил с протестом перед воротами на Даунинг-стрит после того, как депутаты проголосовали против законопроекта об охране окружающей среды. - Sputnik Узбекистан
11/18
© REUTERS / Henry Nicholls

Британский активист Стив Брей выступил с протестом перед воротами на Даунинг-стрит после того, как депутаты проголосовали против законопроекта об охране окружающей среды.

© AFP / Isaac Guzman

Мигрант, путешествующий из Мексики в США.

Мигрант, путешествующий из Мексики в США. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AFP / Isaac Guzman

Мигрант, путешествующий из Мексики в США.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Гигантская марионетка из сериала "Игра в кальмара" в Сеульском парке.

Гигантская марионетка из сериала &quot;Игра в кальмара&quot; в Сеульском парке. - Sputnik Узбекистан
13/18
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Гигантская марионетка из сериала "Игра в кальмара" в Сеульском парке.

© AP Photo / Nicolas Datiche

Принцесса Мако, дочь японского наследного принца Акисино, племянника правящего императора Нарухито, вышла замуж за обычного гражданина, 30-летнего Кея Комуро. Она потеряла статус принцессы Японии.

Принцесса Мако, дочь японского наследного принца Акисино, племянника правящего императора Нарухито, вышла замуж за обычного гражданина, 30-летнего Кея Комуро. Она потеряла статус принцессы Японии. - Sputnik Узбекистан
14/18
© AP Photo / Nicolas Datiche

Принцесса Мако, дочь японского наследного принца Акисино, племянника правящего императора Нарухито, вышла замуж за обычного гражданина, 30-летнего Кея Комуро. Она потеряла статус принцессы Японии.

© AFP

Протесты против военного переворота в Судане.

Протесты против военного переворота в Судане. - Sputnik Узбекистан
15/18
© AFP

Протесты против военного переворота в Судане.

© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина перекидывает кровать через голову на Гаити.

Мужчина перекидывает кровать через голову на Гаити. - Sputnik Узбекистан
16/18
© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина перекидывает кровать через голову на Гаити.

© REUTERS / Kacper Pempel

Сомалийский мигрант на белорусско-польской границе.

Сомалийский мигрант на белорусско-польской границе. - Sputnik Узбекистан
17/18
© REUTERS / Kacper Pempel

Сомалийский мигрант на белорусско-польской границе.

© AP Photo / Jae C. Hong

Кадр со съемок фильма, когда актер Алек Болдуин стреляет из пистолета. Холостой патрон разрывается и осколок попадает в оператора.

Кадр со съемок фильма, когда актер Алек Болдуин стреляет из пистолета. Холостой патрон разрывается и осколок попадает в оператора. - Sputnik Узбекистан
18/18
© AP Photo / Jae C. Hong

Кадр со съемок фильма, когда актер Алек Болдуин стреляет из пистолета. Холостой патрон разрывается и осколок попадает в оператора.

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