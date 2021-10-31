https://uz.sputniknews.ru/20211031/putin-vystupil-na-sammite-g20-v-rime-o-chem-govoril-rossiyskiy-lider-21171090.html
Путин выступил на саммите G20 в Риме: о чем говорил российский лидер
Путин выступил на саммите G20 в Риме: о чем говорил российский лидер
Мероприятие проходит в столице Италии 30 и 31 октября. На протяжении двух дней главы "Большой двадцатки" рассмотрят актуальные вопросы международной повестки. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T14:11+0500
2021-10-31T14:11+0500
2021-10-31T14:11+0500
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В столице Италии 30 и 31 октября проходит саммит G20. В рамках встречи состоялось выступление президента России Владимира Путина. В этом году лидер РФ принимает участие в мероприятии в онлайн-формате. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На протяжении двух дней лидеры "Большой двадцатки" рассмотрят актуальные вопросы международной повестки. Они обсудят мировые тенденции, связанные с пандемией коронавируса, изменением климата и экономикой. Смотрите в нашем видео, о чем говорил Владимир Путин на саммите.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
Путин выступил на саммите G20 в Риме: о чем говорил российский лидер
Мероприятие проходит в столице Италии 30 и 31 октября. На протяжении двух дней главы "Большой двадцатки" рассмотрят актуальные вопросы международной повестки.
В столице Италии 30 и 31 октября проходит саммит G20. В рамках встречи состоялось выступление президента России Владимира Путина.
В этом году лидер РФ принимает участие в мероприятии в онлайн-формате. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На протяжении двух дней лидеры "Большой двадцатки" рассмотрят актуальные вопросы международной повестки. Они обсудят мировые тенденции, связанные с пандемией коронавируса, изменением климата и экономикой.
Смотрите в нашем видео, о чем говорил Владимир Путин на саммите.