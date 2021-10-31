https://uz.sputniknews.ru/20211031/s-1-noyabrya-v-uzbekistane-startuet-onlayn-eksperiment-po-perepisi-naseleniya-21172644.html
С 1 ноября в Узбекистане стартует онлайн-эксперимент по переписи населения
С 1 ноября в Узбекистане стартует онлайн-эксперимент по переписи населения
Пробную перепись начнут проводить в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и... 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T15:16+0500
2021-10-31T15:16+0500
2021-10-31T15:16+0500
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госкомстат
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перепись населения
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Узбекистане с 1 по 5 ноября состоится онлайн-перепись населения в порядке эксперимента, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Госкомстат призвал граждан, находящихся в стране и за рубежом, активно участвовать в онлайн-мероприятии. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте census.stat.uz и самостоятельно заполнить переписные листы в электронном формате.Пробная перепись пройдет с 1 по 25 ноября в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента. Как уточнили в ведомстве, этот проект организуется для подготовки к аналогичному, но более широкомасштабному мероприятию в 2023 году.Узбекистан не проводил перепись населения с 1989 года. Согласно нормам ООН, во всех странах мира сбор демографических данных должен проходить каждые 10 лет. По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения республики составляла 34,6 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20201113/Perepis-naseleniya-v-Uzbekistane-tochnye-daty-i-poryadok-15395678.html
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узбекистан, госкомстат, государственный комитет по статистике, перепись населения
С 1 ноября в Узбекистане стартует онлайн-эксперимент по переписи населения
Пробную перепись начнут проводить в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik.
В Узбекистане с 1 по 5 ноября состоится онлайн-перепись населения в порядке эксперимента, сообщает
пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Госкомстат призвал граждан, находящихся в стране и за рубежом, активно участвовать в онлайн-мероприятии. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте census.stat.uz и самостоятельно заполнить переписные листы в электронном формате.
Пробная перепись пройдет с 1 по 25 ноября в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента. Как уточнили в ведомстве, этот проект организуется для подготовки к аналогичному, но более широкомасштабному мероприятию в 2023 году.
Узбекистан не проводил перепись населения с 1989 года. Согласно нормам ООН, во всех странах мира сбор демографических данных должен проходить каждые 10 лет. По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения республики составляла 34,6 миллиона человек.