https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-uzbekistane-nachali-proverku-po-delu-o-smerti-devochki-posle-ukola-antibiotika-21167616.html

В Узбекистане начали проверку по делу о смерти девочки после укола антибиотика

В Узбекистане начали проверку по делу о смерти девочки после укола антибиотика

Инцидент произошел в Ангрене Ташкентской области. После инъекции самочувствие маленькой пациентки ухудшилось, ее доставили в местную больницу. Она скончалась... 31.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-31T11:43+0500

2021-10-31T11:43+0500

2021-10-31T12:37+0500

происшествия

ташкентская область

антибиотики

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Ангрене Ташкентской области 11-летняя девочка, предположительно, скончалась после укола антибиотика, по данному факту местная прокуратура начала доследственную проверку, сообщает пресс-секретарь генпрокуратуры республики Хаёт Шамсутдинов. Ранее в сети "Интернет" распространилась информация о смерти в Ангрене 11-летней девочки, которой по рецепту врача дома ввели в организм антибиотик. После инъекции самочувствие девочки ухудшилось, ее доставили в местную больницу. Несмотря на усилия врачей маленькая пациентка скончалась на следующий день."Прокуратура города Ангрена начала доследственную проверку по факту смерти 11-летней девочки. Дело взято под контроль прокуратуры Ташкентской области" - информирует Шамсутдинов.Согласно предварительным данным судмедэкспертизы, смерть наступила от нарушения свертываемости крови, недостаточности кровообращения внутренних органов, мелких гематом в области сетчатки глаз, лёгких, эпикарда сердца, отёка мозга и легких, обезвоживания внутренних органов, острой сердечно-сосудистой недостаточности, воспаления дыхательных путей, трахеита, бронхита, двухстороннего воспаления легких, гастроэнтероколита и анафилактического шока. В настоящее время по данному факту проводится следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20191115/Student-iz-Uzbekistana-nakhodivshiysya-v-kome-umer-v-moskovskoy-bolnitse-12808515.html

ташкентская область

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ташкентская область, антибиотики, генеральная прокуратура узбекистана