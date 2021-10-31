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В Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности
В Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности
Решение о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц было принято в рамках заседания Кабинета министров. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T18:15+0500
2021-10-31T18:17+0500
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Узбекистане пятерых высокопоставленных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности, решение было принято в рамках прошедшего в стране заседания президиума Кабмина, передает "Правда востока".В ходе мероприятия были детально рассмот­рены недочеты, выявленные в работе должностных лиц по освоению прямых иностранных инвестиций и кредитов, обеспечению ввода в эксплуатацию крупных производственных объектов и мощностей.Отмечается, что по результатам заседания принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц, халатно выполняющих свою работу. В частности, к ответственности были привлечены: первый заместитель министра энергетики Азиз Ахмедхаджаев, первый замминистра здравоохранения Амрилло Иноятов, замхокима Сырдарь­инской области Данияр Мадиримов, замхокима Ферганской области Икбожон Эргашев и замхокима Ташкента Шароф Рахмонов.
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чиновники

В Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности

18:15 31.10.2021 (обновлено: 18:17 31.10.2021)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМужчины с портфелями, архивное фото
Мужчины с портфелями, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
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Решение о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц было принято в рамках заседания Кабинета министров.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Узбекистане пятерых высокопоставленных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности, решение было принято в рамках прошедшего в стране заседания президиума Кабмина, передает "Правда востока".
В ходе мероприятия были детально рассмот­рены недочеты, выявленные в работе должностных лиц по освоению прямых иностранных инвестиций и кредитов, обеспечению ввода в эксплуатацию крупных производственных объектов и мощностей.
Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2018
Общество
Чиновников наказали за несвоевременное исполнение поручений президента
18 мая 2018, 12:33
Отмечается, что по результатам заседания принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц, халатно выполняющих свою работу. В частности, к ответственности были привлечены: первый заместитель министра энергетики Азиз Ахмедхаджаев, первый замминистра здравоохранения Амрилло Иноятов, замхокима Сырдарь­инской области Данияр Мадиримов, замхокима Ферганской области Икбожон Эргашев и замхокима Ташкента Шароф Рахмонов.
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