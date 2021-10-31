https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-uzbekistane-vysokopostavlennyx-chinovnikov-privlekli-k-otvetstvennosti-21175493.html

В Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности

В Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности

Решение о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц было принято в рамках заседания Кабинета министров. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-31T18:15+0500

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общество

чиновники

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Узбекистане пятерых высокопоставленных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности, решение было принято в рамках прошедшего в стране заседания президиума Кабмина, передает "Правда востока".В ходе мероприятия были детально рассмот­рены недочеты, выявленные в работе должностных лиц по освоению прямых иностранных инвестиций и кредитов, обеспечению ввода в эксплуатацию крупных производственных объектов и мощностей.Отмечается, что по результатам заседания принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц, халатно выполняющих свою работу. В частности, к ответственности были привлечены: первый заместитель министра энергетики Азиз Ахмедхаджаев, первый замминистра здравоохранения Амрилло Иноятов, замхокима Сырдарь­инской области Данияр Мадиримов, замхокима Ферганской области Икбожон Эргашев и замхокима Ташкента Шароф Рахмонов.

https://uz.sputniknews.ru/20180518/-nesvoevremennoe-ispolnenie-8243305.html

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чиновники