https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-yaponii-ne-menee-15-chelovek-postradali-pri-napadenii-mujchiny-v-elektrichke-21175747.html
В Японии не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в электричке
В Японии не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в электричке
Ранее поступала информация о шести пострадавших, указывалось, что один из пассажиров находился без признаков жизни. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T18:51+0500
2021-10-31T18:51+0500
2021-10-31T19:58+0500
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины, вооруженным ножом, в электричке Keio Line в Токио, передает агентство Киодо.Ранее поступала информация о шести пострадавших, указывалось, что один из пассажиров находился без признаков жизни.Вечером в воскресенье токийская полиция арестовала молодого мужчину. По информации очевидцев, он начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, а затем разлил горючую жидкость и поджег ее, в результате чего несколько сидений загорелись. Также сообщается, что он распрыскивал соляную кислоту.По информации телеканала, поезд, следовавший по линии Кэйо, остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона. У станции дежурят многочисленные наряды скорой медицинской помощи.
https://uz.sputniknews.ru/20171021/munhen-mujchina-s-nojom-napal-na-prohojih-6613412.html
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метро, токио, поджог
В Японии не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в электричке
18:51 31.10.2021 (обновлено: 19:58 31.10.2021)
Ранее поступала информация о шести пострадавших, указывалось, что один из пассажиров находился без признаков жизни.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik.
Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины, вооруженным ножом, в электричке Keio Line в Токио, передает
агентство Киодо.
Ранее поступала информация о шести пострадавших, указывалось, что один из пассажиров находился без признаков жизни.
Вечером в воскресенье токийская полиция арестовала молодого мужчину. По информации очевидцев, он начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, а затем разлил горючую жидкость и поджег ее, в результате чего несколько сидений загорелись. Также сообщается, что он распрыскивал соляную кислоту.
По информации телеканала, поезд, следовавший по линии Кэйо, остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона. У станции дежурят многочисленные наряды скорой медицинской помощи.