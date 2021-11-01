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https://uz.sputniknews.ru/20211101/igra-v-kalmara-po-uzbekski-na-tv-vyydet-novoe-neobychnoe-shou--video-21181188.html
"Игра в кальмара" по-узбекски: на ТВ выйдет новое необычное шоу — видео
"Игра в кальмара" по-узбекски: на ТВ выйдет новое необычное шоу — видео
Подробности нового шоу не раскрываются, но зрители уже заинтригованы. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T12:51+0500
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общество
узбекистан
сериал
фильм
телевидение
шоу
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. На узбекском телевидении выйдет шоу по мотивам нашумевшего сериала от Netflix "Игра в кальмара". Тизер нового проекта распространился в Сети и вызвал бурю эмоций у пользователей. На кадрах видно, как человек, одетый в черный костюм и маску, выходит из машины и направляется в здание с телохранителями.В конце зрителям показывают, что на маске героя изображен квадрат — именно такой образ был у героев "Игры в кальмара"."Игра в кальмара" — главное открытие 2021 года в мире кинематографа. Это сериал о жестоких детских играх на выживание. Его уже признали самым популярным за всю историю Netflix. С момента релиза "Игру в кальмара" посмотрели уже 111 миллионов раз. По некоторым данным, шоу принесло Netflix по меньшей мере 896 миллионов долларов.
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узбекистан, сериал, фильм, телевидение, шоу

"Игра в кальмара" по-узбекски: на ТВ выйдет новое необычное шоу — видео

12:51 01.11.2021 (обновлено: 12:52 01.11.2021)
© REUTERS / PETER NICHOLLSЧеловек в костюме из "Игры в кальмары", иллюстративное фото
Человек в костюме из Игры в кальмары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / PETER NICHOLLS
Подробности нового шоу не раскрываются, но зрители уже заинтригованы.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. На узбекском телевидении выйдет шоу по мотивам нашумевшего сериала от Netflix "Игра в кальмара".
Тизер нового проекта распространился в Сети и вызвал бурю эмоций у пользователей.
На кадрах видно, как человек, одетый в черный костюм и маску, выходит из машины и направляется в здание с телохранителями.
В конце зрителям показывают, что на маске героя изображен квадрат — именно такой образ был у героев "Игры в кальмара".
© REUTERS / CHANDRAMOHAN VIDHYAAУчастники "Игры в кальмара" в Корейском культурном центре в Абу-Даби
Участники Игры в кальмара в Корейском культурном центре в Абу-Даби - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
Участники "Игры в кальмара" в Корейском культурном центре в Абу-Даби
© REUTERS / CHANDRAMOHAN VIDHYAA
"Игра в кальмара" — главное открытие 2021 года в мире кинематографа. Это сериал о жестоких детских играх на выживание. Его уже признали самым популярным за всю историю Netflix.
С момента релиза "Игру в кальмара" посмотрели уже 111 миллионов раз. По некоторым данным, шоу принесло Netflix по меньшей мере 896 миллионов долларов.
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