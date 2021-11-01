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Узбекистан откроет "морские торговые ворота" при помощи порта Чабахар
Узбекистан откроет "морские торговые ворота" при помощи порта Чабахар
Как ожидается, это позволит значительно увеличить объем импорта и экспорта республики. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T11:44+0500
2021-11-01T11:44+0500
2021-11-01T11:54+0500
общество
торговля
иран
порт
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан рассчитывает получить доступ к морю для торговли и транзита своих грузов.Республика уже ведет переговоры с Ираном и Индией по поводу совместного использования порта Чабахар на иранском побережье Макран, сообщил замглавы МИД РУз Фуркат Сидиков.Его слова приводит индийская газета Hindustan Times. Первая трехсторонняя встреча сторон прошла в декабре 2020-го, и сейчас рабочая группа определяет дату проведения второго раунда переговоров. Узбекистан намерен продвигать совместный план по развитию сообщения через эту гавань в рамках усилий республики по улучшению и диверсификации доступа к морским путям.Почему именно иранский порт ЧабахарЭто важный транспортный узел, открывающий доступ к странам региона. Порт Чабахар является самым дешевым, безопасным и надежным путем соединения двух самых густонаселенных рынков мира: страны бассейна Индийского океана с населением около 2 миллиардов человек и страны Центральной Азии, Кавказ и Восточная Европа с населением около 800 миллионов человек.Сейчас здесь имеется развитая портовая инфраструктура и стратегическое оборудование для разгрузки и погрузки до 15 миллионов тонн товаров ежегодно. Власти Узбекистана считают, что порт Чабахар благодаря своей стратегической позиции может сыграть ключевую роль в транспортировке товаров из стран Центральной Азии.
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торговля, иран, порт
Узбекистан откроет "морские торговые ворота" при помощи порта Чабахар
11:44 01.11.2021 (обновлено: 11:54 01.11.2021)
Как ожидается, это позволит значительно увеличить объем импорта и экспорта республики.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан рассчитывает получить доступ к морю для торговли и транзита своих грузов.
Республика уже ведет переговоры с Ираном и Индией по поводу совместного использования порта Чабахар на иранском побережье Макран, сообщил замглавы МИД РУз Фуркат Сидиков.
Его слова приводит
индийская газета Hindustan Times.
Первая трехсторонняя встреча сторон прошла в декабре 2020-го, и сейчас рабочая группа определяет дату проведения второго раунда переговоров.
Узбекистан намерен продвигать совместный план по развитию сообщения через эту гавань в рамках усилий республики по улучшению и диверсификации доступа к морским путям.
"Почти 80% экспорта и импорта Узбекистана проходит по северным маршрутам, проходящим через государства Центральной Азии и Россию, и для Узбекистана необходимо получить доступ к Персидскому заливу. Было бы выгоднее попытаться объединить Южную Азию и Центральную Азию. Это откроет новые двери для улучшения ситуации с безопасностью и борьбы с терроризмом и экстремизмом во всем регионе", — отметил замглавы международного института Центральной Азии Бахтиер Мустафаев.
Почему именно иранский порт Чабахар
Это важный транспортный узел, открывающий доступ к странам региона. Порт Чабахар является самым дешевым, безопасным и надежным путем соединения двух самых густонаселенных рынков мира: страны бассейна Индийского океана с населением около 2 миллиардов человек и страны Центральной Азии, Кавказ и Восточная Европа с населением около 800 миллионов человек.
Сейчас здесь имеется развитая портовая инфраструктура и стратегическое оборудование для разгрузки и погрузки до 15 миллионов тонн товаров ежегодно.
Власти Узбекистана считают, что порт Чабахар благодаря своей стратегической позиции может сыграть ключевую роль в транспортировке товаров из стран Центральной Азии.