https://uz.sputniknews.ru/20211101/uzbekistan-prorvetsya-k-morskim-torgovym-putyam-pri-pomoschi-iranskogo-porta-21179845.html

Узбекистан откроет "морские торговые ворота" при помощи порта Чабахар

Узбекистан откроет "морские торговые ворота" при помощи порта Чабахар

Как ожидается, это позволит значительно увеличить объем импорта и экспорта республики. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

торговля

иран

порт

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан рассчитывает получить доступ к морю для торговли и транзита своих грузов.Республика уже ведет переговоры с Ираном и Индией по поводу совместного использования порта Чабахар на иранском побережье Макран, сообщил замглавы МИД РУз Фуркат Сидиков.Его слова приводит индийская газета Hindustan Times. Первая трехсторонняя встреча сторон прошла в декабре 2020-го, и сейчас рабочая группа определяет дату проведения второго раунда переговоров. Узбекистан намерен продвигать совместный план по развитию сообщения через эту гавань в рамках усилий республики по улучшению и диверсификации доступа к морским путям.Почему именно иранский порт ЧабахарЭто важный транспортный узел, открывающий доступ к странам региона. Порт Чабахар является самым дешевым, безопасным и надежным путем соединения двух самых густонаселенных рынков мира: страны бассейна Индийского океана с населением около 2 миллиардов человек и страны Центральной Азии, Кавказ и Восточная Европа с населением около 800 миллионов человек.Сейчас здесь имеется развитая портовая инфраструктура и стратегическое оборудование для разгрузки и погрузки до 15 миллионов тонн товаров ежегодно. Власти Узбекистана считают, что порт Чабахар благодаря своей стратегической позиции может сыграть ключевую роль в транспортировке товаров из стран Центральной Азии.

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торговля, иран, порт