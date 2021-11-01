https://uz.sputniknews.ru/20211101/voennaya-provokatsiya-smojet-li-rossiya-protivostoyat-ssha-i-nato--ekspert-21188299.html
Военная провокация: сможет ли Россия противостоять США и НАТО — эксперт
Военная провокация: сможет ли Россия противостоять США и НАТО — эксперт
Как отреагирует Кремль на военную провокацию американцев у российской границы, рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T21:14+0500
2021-11-01T21:14+0500
2021-11-01T21:14+0500
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В США решились на очередную военную провокацию в Чёрном море, отправив один из своих главных флагманов к российским границам.Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев пояснил, сможет ли Россия противостоять американцам и НАТО не только в Чёрном море, но и в Средиземном. К тому же он рассказал, чем может ответить Донбасс на использование турецких "Байрактаров".Смотрите видео и узнаете, как Россия собирается противодействовать турецким дронам и сколько еще Кремль намерен терпеть западные провокации у своих границ.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , сша, нато, донбасс, видео
Военная провокация: сможет ли Россия противостоять США и НАТО — эксперт
Как отреагирует Кремль на военную провокацию американцев у российской границы, рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
В США решились на очередную военную провокацию в Чёрном море, отправив один из своих главных флагманов к российским границам.
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев пояснил, сможет ли Россия противостоять американцам и НАТО не только в Чёрном море, но и в Средиземном.
К тому же он рассказал, чем может ответить Донбасс на использование турецких "Байрактаров".
Смотрите видео и узнаете, как Россия собирается противодействовать турецким дронам и сколько еще Кремль намерен терпеть западные провокации у своих границ.