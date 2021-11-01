https://uz.sputniknews.ru/20211101/yujnaya-koreya-planiruet-vozobnovit-potok-migrantov-iz-uzbekistana-21181951.html

Южная Корея планирует возобновить поток мигрантов из Узбекистана

Южная Корея планирует возобновить поток мигрантов из Узбекистана

Пригласить к себе на работу власти Республики Корея готовы только вакцинированных узбекистанцев, которые планируют вернуться в местную компанию, где ранее уже... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T13:39+0500

2021-11-01T13:39+0500

2021-11-01T13:39+0500

миграция

узбекистан

южная корея

трудовые мигранты

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея договорились о постепенном возобновлении трудовой миграции. К такому итогу пришли на встрече руководителя офиса Агентства по иностранной трудовой миграции Кореи и замглавы Службы развития человеческих ресурсов Узбекистана.Говорили о ежедневном снижении случаев заражения коронавирусом в республике и доступных для узбекистанцев типах вакцин. Решено частично восстановить приток трудовых мигрантов. Речь, в первую очередь, о вакцинированных гражданах, вернувшихся на работу в ту компанию в Республике Корея, где ранее уже работали не менее 4 лет и 10 месяцев.Отдельно подчеркнули, что на всех объектах будут в обязательном порядке соблюдаться карантинные ограничения.

https://uz.sputniknews.ru/20170425/ujnaya-koreya-uprostit-vydachu-viz-5273114.html

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узбекистан, южная корея, трудовые мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана