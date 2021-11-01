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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211101/yujnaya-koreya-planiruet-vozobnovit-potok-migrantov-iz-uzbekistana-21181951.html
Южная Корея планирует возобновить поток мигрантов из Узбекистана
Южная Корея планирует возобновить поток мигрантов из Узбекистана
Пригласить к себе на работу власти Республики Корея готовы только вакцинированных узбекистанцев, которые планируют вернуться в местную компанию, где ранее уже... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T13:39+0500
2021-11-01T13:39+0500
миграция
узбекистан
южная корея
трудовые мигранты
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея договорились о постепенном возобновлении трудовой миграции. К такому итогу пришли на встрече руководителя офиса Агентства по иностранной трудовой миграции Кореи и замглавы Службы развития человеческих ресурсов Узбекистана.Говорили о ежедневном снижении случаев заражения коронавирусом в республике и доступных для узбекистанцев типах вакцин. Решено частично восстановить приток трудовых мигрантов. Речь, в первую очередь, о вакцинированных гражданах, вернувшихся на работу в ту компанию в Республике Корея, где ранее уже работали не менее 4 лет и 10 месяцев.Отдельно подчеркнули, что на всех объектах будут в обязательном порядке соблюдаться карантинные ограничения.
https://uz.sputniknews.ru/20170425/ujnaya-koreya-uprostit-vydachu-viz-5273114.html
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узбекистан, южная корея, трудовые мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

Южная Корея планирует возобновить поток мигрантов из Узбекистана

13:39 01.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода мира. Сеул
Города мира. Сеул - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Пригласить к себе на работу власти Республики Корея готовы только вакцинированных узбекистанцев, которые планируют вернуться в местную компанию, где ранее уже работали не менее 4 лет и 10 месяцев.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея договорились о постепенном возобновлении трудовой миграции. К такому итогу пришли на встрече руководителя офиса Агентства по иностранной трудовой миграции Кореи и замглавы Службы развития человеческих ресурсов Узбекистана.
Говорили о ежедневном снижении случаев заражения коронавирусом в республике и доступных для узбекистанцев типах вакцин.
Решено частично восстановить приток трудовых мигрантов. Речь, в первую очередь, о вакцинированных гражданах, вернувшихся на работу в ту компанию в Республике Корея, где ранее уже работали не менее 4 лет и 10 месяцев.

Отдельно подчеркнули, что на всех объектах будут в обязательном порядке соблюдаться карантинные ограничения.
Зарубежные страны: Южная Корея - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2017
Миграция
Южная Корея упростит выдачу виз трудовым мигрантам из Узбекистана
25 апреля 2017, 16:55
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