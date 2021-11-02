https://uz.sputniknews.ru/20211102/apple-rezko-sokraschaet-vypusk-planshetov-ipad--21198760.html

Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad

Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad

Компания делает упор на производство нового умного девайса из-за более высокого спроса на него среди потребителей.

2021-11-02T17:02+0500

2021-11-02T17:02+0500

2021-11-02T17:02+0500

в мире

apple

планшет

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Компания Apple сократила выпуск iPad в два раза из-за нехватки чипов для увеличения производства телефонов iPhone 13, сообщает Nikkei Asia.Отмечается, что на изготовление iPhone 13 были также направлены детали, которые планировалось использовать для создания устаревших моделей телефонов.По ожиданиям, жители США, Европы и Китая смогут приобрести новые девайсы уже в первой половине декабря.Компания решила сделать упор именно на производство iPhone 13, так как эксперты спрогнозировали более высокий спрос потребителей на новую модель телефона.Аналогичная схема работы наблюдалась и в 2020 году. В то время Apple также направила детали iPad на производство iPhone 12.

https://uz.sputniknews.ru/20210318/stalo-izvestno-kogda-apple-predstavit-novye-ipad-17831952.html

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apple, планшет