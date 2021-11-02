https://uz.sputniknews.ru/20211102/apple-rezko-sokraschaet-vypusk-planshetov-ipad--21198760.html
Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad
Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad
Компания делает упор на производство нового умного девайса из-за более высокого спроса на него среди потребителей.
2021-11-02T17:02+0500
2021-11-02T17:02+0500
2021-11-02T17:02+0500
в мире
apple
планшет
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Компания Apple сократила выпуск iPad в два раза из-за нехватки чипов для увеличения производства телефонов iPhone 13, сообщает Nikkei Asia.Отмечается, что на изготовление iPhone 13 были также направлены детали, которые планировалось использовать для создания устаревших моделей телефонов.По ожиданиям, жители США, Европы и Китая смогут приобрести новые девайсы уже в первой половине декабря.Компания решила сделать упор именно на производство iPhone 13, так как эксперты спрогнозировали более высокий спрос потребителей на новую модель телефона.Аналогичная схема работы наблюдалась и в 2020 году. В то время Apple также направила детали iPad на производство iPhone 12.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/stalo-izvestno-kogda-apple-predstavit-novye-ipad-17831952.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
apple, планшет
Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad
Компания решила сделать упор на производство нового умного девайса, так как эксперты спрогнозировали более высокий спрос на его покупку среди потребителей.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Компания Apple сократила выпуск iPad в два раза из-за нехватки чипов для увеличения производства телефонов iPhone 13, сообщает
Nikkei Asia.
Отмечается, что на изготовление iPhone 13 были также направлены детали, которые планировалось использовать для создания устаревших моделей телефонов.
По ожиданиям, жители США, Европы и Китая смогут приобрести новые девайсы уже в первой половине декабря.
Компания решила сделать упор именно на производство iPhone 13, так как эксперты спрогнозировали более высокий спрос потребителей на новую модель телефона.
Аналогичная схема работы наблюдалась и в 2020 году. В то время Apple также направила детали iPad на производство iPhone 12.