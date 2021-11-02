https://uz.sputniknews.ru/20211102/rossiyane-vlojili-42-mln-v-modernizatsiyu-bumajnoy-fabriki-v-uzbekistane-21195125.html
Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
Речь идет о крупнейшем в Узбекистане производителе бумажной продукции
2021-11-02T14:30+0500
2021-11-02T14:30+0500
2021-11-02T14:39+0500
экономика
узбекистан
модернизация
бумага
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Российская фабрика "Николь-Пак" осуществила первый этап модернизации АО ИИ "Angren Pack", расположенного в Ташкентской области.За три с половиной года компания направила на восстановление производства бумажной продукции, строений, конструкций и оборудования 42 миллиона долларов. В частности, было запущено производство бумаги для гофрирования Fluiting и картона для плоских слоев Liner общей мощностью 80 тысяч тонн в год.Сейчас на Angren Pack стартовал второй этап инвестиционного проекта. Он предусматривает почти двукратное увеличение выпуска бумажной и картонной продукции, до 150 тысяч тонн в год, гофротары — до 150 миллионов квадратных метров (в 10 раз). Фабрика "Николь-Пак" объединяет шесть производств в России и Узбекистане. Суммарный объем производства картонной гильзы, бумаги и картона на предприятиях в РФ превышает 220 тысяч тонн готовой продукции в год. Аngren Pak — это крупнейшее предприятие бумажной промышленности Узбекистана, выпускает тарный картон и гофротару. Во времена СССР фабрика работала на сырье, импортируемом из России.В июне 2018-го "Николь Пак" приобрела 53% акций Angren Pack у чешской Paper Mill Holding. Сумма покупки не раскрывается.В октябре этого года российская компания довела свою долю на предприятии до 99,97%. В соответствии с постановлением правительства Узбекистана, принятым в июле 2019-го, объем принятых "Николь Пак" инвестиционных обязательств в развитие приобретенного актива в 2019-2022 годах составляет не менее 75 миллионов долларов. Российский инвестор также обязался организовать на базе Angren Pack выпуск битумных, кровельных и гидроизоляционных материалов.
https://uz.sputniknews.ru/20190711/Rossiyskaya-Nikol-Pak-investiruet-v-Angren-Pack-75-millionov-dollarov-11982273.html
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узбекистан, модернизация, бумага
Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
14:30 02.11.2021 (обновлено: 14:39 02.11.2021)
Речь идет о крупнейшем производителе бумажной продукции в республике.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Российская фабрика "Николь-Пак" осуществила первый этап модернизации АО ИИ "Angren Pack", расположенного в Ташкентской области.
За три с половиной года компания направила на восстановление производства бумажной продукции, строений, конструкций и оборудования 42 миллиона долларов.
В частности, было запущено производство бумаги для гофрирования Fluiting и картона для плоских слоев Liner общей мощностью 80 тысяч тонн в год.
"Реализация проекта позволила усилить экспортную долю Узбекистана в высококачественной бумажной продукции. Продукция завода в настоящее время поставляется в Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Азербайджан", — сообщили в российской компании.
Сейчас на Angren Pack стартовал второй этап инвестиционного проекта. Он предусматривает почти двукратное увеличение выпуска бумажной и картонной продукции, до 150 тысяч тонн в год, гофротары — до 150 миллионов квадратных метров (в 10 раз).
Фабрика "Николь-Пак" объединяет шесть производств в России и Узбекистане. Суммарный объем производства картонной гильзы, бумаги и картона на предприятиях в РФ превышает 220 тысяч тонн готовой продукции в год.
Аngren Pak — это крупнейшее предприятие бумажной промышленности Узбекистана, выпускает тарный картон и гофротару. Во времена СССР фабрика работала на сырье, импортируемом из России.
В июне 2018-го "Николь Пак" приобрела 53% акций Angren Pack у чешской Paper Mill Holding. Сумма покупки не раскрывается.
В октябре этого года российская компания довела свою долю на предприятии до 99,97%. В соответствии с постановлением правительства Узбекистана, принятым в июле 2019-го, объем принятых "Николь Пак" инвестиционных обязательств в развитие приобретенного актива в 2019-2022 годах составляет не менее 75 миллионов долларов.
Российский инвестор также обязался организовать на базе Angren Pack выпуск битумных, кровельных и гидроизоляционных материалов.